Trump’a “seçime katılamaz” kararı iki oldu

ABD’de Maine Eyaleti Seçim Kurulu Başkanı Shenna Bellows, Donald Trump’ın eyalette seçime girmesinin mümkün olmadığını açıkladı.

BBC Türkçe’nin haberine göre Bellows bu kararını ABD Anayasası’nın 14. Maddesine dayandırdı. Aynı madde üzerinden Colorado eyaletinde de benzer bir karar alınmıştı. Söz konusu maddenin ilgili fıkrası, kamu görevlilerinin “devlete karşı kalkışma veya ayaklanmaya katılamayacağını ve devletin düşmanlarına yardım edemeyeceğini” öngörüyor. Shenna Bellows, 2021’deki Kongre saldırısına neden olduğu gerekçesiyle Trump’ın ‘uygun aday olmadığını” kaydetti. Colorado’dan sonra Maine’de de Trump’ın seçime girmesinin yasaklanması sonrası gözler bir kez daha ABD Yüksek Mahkemesi’ne çevrildi. Söz konusu maddenin Trump için geçerli olup olmayacağı konusu Yüksek Mahkeme’de karara bağlanabilir. Haber Merkezi

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