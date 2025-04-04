Trump’ın vergi kararı piyasaları sarstı

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’da düzenlenen bir etkinlik sırasında küresel karşılıklı gümrük vergilerini açıkladı.

Trump dünyanın beklediği "karşılıklı gümrük tarifelerini" açıkladı Açıklamasını “ekonomik bağımsızlık ilanı” olarak nitelendiren Trump, Rose Garden’da düzenlenen törenle kapsamlı misilleme gümrük vergileri getirdi. “ABD’nin altın çağı geliyor” diyen Trump, çoğu ülkeye uygulanan yeni oranları gösteren bir panoyu havaya kaldırdı ve Çin’e yüzde 34, Avrupa Birliği’ne yüzde 20, Japonya’ya yüzde 24, Hindistan’a yüzde 26 ve İngiltere’ye yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını söyledi. Trump, ayrıca yurt dışında üretilen otomobillere de yüzde 25 vergi getirileceğini açıkladı. Ankara - Anka *** Trump vergileri sonrası altında tarihî zirve ABD'nin yeni gümrük tarifeleri ve ek vergileri küresel piyasaları sarstı. Trump’ın açıklamaları sonrası altın fiyatları tarihî zirvelere tırmandı. Ons altın 3.167,96 dolar ile rekor kırarken, Türkiye'de gram altın 3.840,79 TL'ye yükseldi. Haber Merkezi

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