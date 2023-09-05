TÜİK: 58.94; ENAG: 128.05

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayında yıllık enflasyonun yüzde 58,9 olduğunu açıklarken, ENAG verilerine göre yıllık enflasyon 128.05 oldu.

MEHMET KARA - ANKARA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayında yıllık enflasyonun yüzde 58,9 olduğunu açıkladı. TÜİK’e göre ağustos ayında tüketici fiyatları yüzde 9,09 arttı. TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki (TÜFE) değişim 2023 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 9,09, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 43,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,94 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,28 olarak gerçekleşti.

En fazla artış lokanta ve otellerde

Ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 89,31 ile lokanta ve oteller oldu. Onu yüzde 77,55 ile sağlık, yüzde 72,86 ile gıda ve alkolsüz içecekler takip etti. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 24,97 ile konut oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 16,61 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 3,11 ile eğitim oldu.

Üretici enflasyonu yüzde 49,41

Üretici enflasyonu ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 5,89, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31,59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,41 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 71,97 oldu. Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 66,42 artış, imalatta yüzde 54,41 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 8,21 azalış, ve su temininde yüzde 67,09 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 46,41, dayanıklı tüketim malında yüzde 61,05, dayanıksız tüketim malında yüzde 66,46, enerjide yüzde 20,70 ve sermaye malında yüzde 64,88 artış olarak gerçekleşti.

TÜİK’in aylık enflasyonu ENAG’ı geçti

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu yüzde yüzde 128,05 olarak saptadı. ENAG’a göre enflasyon ağustosta aylık yüzde 8,59 artarken yıllık enflasyon yüzde 128 oldu. TÜİK’in aylık enflasyonu, ilk kez ENAG’a göre daha yüksek açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon rakamlarıyla ilgili paylaştığı mesajında, “Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız. Sonuçta sabretmemize değecek” dedi.