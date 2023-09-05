"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2023 SALI - YIL: 54

TÜİK: 58.94; ENAG: 128.05

05 Eylül 2023, Salı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayında yıllık enflasyonun yüzde 58,9 olduğunu açıklarken, ENAG verilerine göre yıllık enflasyon 128.05 oldu.

MEHMET KARA - ANKARA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayında yıllık enflasyonun yüzde 58,9 olduğunu açıkladı. TÜİK’e göre ağustos ayında tüketici fiyatları yüzde 9,09 arttı. TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki (TÜFE) değişim 2023 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 9,09, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 43,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,94 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,28 olarak gerçekleşti. 

En fazla artış lokanta ve otellerde

Ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 89,31 ile lokanta ve oteller oldu.  Onu yüzde 77,55 ile sağlık, yüzde 72,86 ile gıda ve alkolsüz içecekler takip etti. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 24,97 ile konut oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 16,61 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 3,11 ile eğitim oldu.

Üretici enflasyonu yüzde 49,41

Üretici enflasyonu ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 5,89, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31,59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,41 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 71,97 oldu. Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 66,42 artış, imalatta yüzde 54,41 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 8,21 azalış, ve su temininde yüzde 67,09 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 46,41, dayanıklı tüketim malında yüzde 61,05, dayanıksız tüketim malında yüzde 66,46, enerjide yüzde 20,70 ve sermaye malında yüzde 64,88 artış olarak gerçekleşti.

TÜİK’in aylık enflasyonu ENAG’ı geçti

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu yüzde yüzde 128,05 olarak saptadı. ENAG’a göre enflasyon ağustosta aylık yüzde 8,59 artarken yıllık enflasyon yüzde 128 oldu. TÜİK’in aylık enflasyonu, ilk kez ENAG’a göre daha yüksek açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon rakamlarıyla ilgili paylaştığı mesajında, “Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız. Sonuçta sabretmemize değecek” dedi. 

Okunma Sayısı: 72
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Her dört haneden biri yoksul

    Sığınmacı meselesi ölçülü ve gerçekçi politikalarla çözülür

    Kurşun kalem 25, silgi 10 lira

    TÜİK: 58.94; ENAG: 128.05

    Risale-i Nur Kurtuluş Reçetesi

    Her 3 araçtan biri tam elektrikli olacak

    Genç Yorum Dergisi 2023 Eylül sayısı çıktı: “Fânîyim, fânî olanı istemem”

    Öğrenci yemeklerine iki ayda ikinci zam

    F-4 savaş uçağının parçası otoparka düştü

    LPG yine zamlandı

    İspanya'da şiddetli yağışlar sebebiyle 2 kişi öldü, 3 kişi kayıp

    Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov, Ukrayna Savunma Bakanı oldu

    Nijerya'nın kuzeydoğusuna insani yardım çağrısı

    Almanya'da artık nükleer enerji kullanılmayacak

    Ukrayna Savunma Bakanından istifa kararı

    Uyum haftası başladı

    G20 Zirvesi'ne katılmayacak

    Meteoroloji'den Trakya'ya kuvvetli sağanak uyarısı

    TÜİK'e göre enflasyon yüzde 58,94 - ENAG'a göre enflasyon yüzde 128,05

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adam rejiminin ağır bilançosu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Said Nursî’nin boyun eğmediği 4 komutan -2
    Ali FERŞADOĞLU

    Senin anlattıklarının Kur’an’da yeri var mı?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    Saray’da adlî açılış!
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur kendini zevkle ve şevkle okutuyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Çare, Risâle-i Nur ile musalahadır
    İbrahim Aktaşcı

    ÖTV’siz kurbağa çorbası
    Ahmet Said Aydil

    Değişimi reddedip düzelme beklemek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.