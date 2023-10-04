"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EKİM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

TÜİK: 61.53; ENAG: 130.13

04 Ekim 2023, Çarşamba
TÜİK verilerine göre, enflasyon yıllık bazda yüzde 61,53 olurken ENAG’a göre yüzde 130,13 oldu.

Eylül ayı enflasyon verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre geçen ay tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 4,75 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 61,53’e yükseldi. Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verilerine göre ise geçen ay TÜFE yüzde 6,24 oranında arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 130,13’e çıktı. TÜİK verilerine göre Ağustos ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 30,27 ile eğitim görüldü. En az artış ise yüzde 2,59 ile giyim ve ayakkabı ile eğitim grubunda oldu. Anadolu Ajansı’nın (AA) 12 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankette, ekonomistlerin Eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5 düzeyindeydi. Bu ortalamaya göre yıllık enflasyonun yüzde 61,91’e çıkacağı öngörülmüştü.

Yoksulun enflasyonu daha yüksek

TÜİK’in açıkladığı veriler, ekonomistlerin beklentilerinin altında oldu. Birçok ekonomist, Ağustos ayındaki yüzde 9,09’luk artış karşısında, bu ayki yüzde 4,5’luk artışın olumlu gibi görünmesine rağmen nüfusun büyük çoğunluğunda hissedilmediğini söyledi. Doç. Dr. Baki Demirel, “Yoksulun enflasyonu elbette daha yüksek ve ENAG ile fark hala 2 katı kadar” dedi. X hesabındaki paylaşımında Demirel, “Üretici enflasyonu ise önümüzdeki ay manşet enflasyonun en azından %3.5 dan daha düşük gelmeyeceğini gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu. Ekonomist Oğuz Demir, sosyal medya hesabında yaptığı değerlendirmede, eğitim harcamalarındaki artışa dikkat çekti. Demir, “Aynı sarmalın içindeyiz. Talebi yakalayan zammı yapıyor. Eylül ayında sıra eğitime gelmişti. yüzde 30’un üzerinde alt endekste fiyat artışı var. Yıllık artış yüzde 80” dedi.

Emekli zamları eridi

Ekonomist Mustafa Sönmez, yıl bazında en yüksek harcama grubunun lokanta-otel olduğunu vurguladığı analizinde, “Bunun da ağırlığı lokanta, büfe vb yerlerle, yani sonuçta gıda ile ilgili. Gıda, tarımsal üretim arzı artırılmadıkça yüksek enflasyondan kurtulmak mümkün değil” dedi. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun ise emekli aylıklarına Temmuz ayında yapılan yüzde 25’lik zammın üç ay içerisinde eridiğini söyledi. Erdursun,“3 aylık enflasyon %25.10! Ekim ayında emekli aylıklarına seyyanen artış olması gerekiyor. Bu emekli aylıklarıyla emeklileri huzur evleri dahi kabul etmiyor” diye yazdı.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 142
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Üretici ile market arasındaki fark yüzde 338

    Galatasaray, Manchester United’ı İngiltere'de 3-2 yendi

    Sisi 3. kez aday olacağını açıkladı

    Yargıtay AYM’ye meydan okuyor

    TÜİK: 61.53; ENAG: 130.13

    Saray ofislerine bir yılda 744.5 milyon TL harcandı

    Yusuf Kerim dualarla toprağa verildi

    AİHM hukukçusu, eski diplomat ve avukat Hakan Kaplankaya: AİHM kararına uymamanın çok ağır sonuçları olur

    5 günlük sağanağın ardından İstanbul'un barajlarında son durum?

    Hafizeler icazetle taçlandı

    ABD’de 9 ayda 1300’den fazla çocuk silahla öldürüldü

    MSB: Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 16 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

    Ermenistan’dan Putin’i kızdıracak hamle

    İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya bir baskın daha!

    Ruhsatsız silah operasyonlarında 928 şüpheli gözaltına alındı

    Meteoroloji'den Doğu ve Güneydoğu şehirlerine kuvvetli sağanak uyarısı

    Demokrasi ve adalet sadece AB üyeliği için değil Millet için de zorunlu

    Bölücü terör örgütüne yönelik Türkiye genelinde 466 operasyon düzenlendi

    Libya'dan selzedelere hac kontenjanı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zulüm devam edemez
    Genel

    Yusuf Kerim dualarla toprağa verildi
    Genel

    AİHM hukukçusu, eski diplomat ve avukat Hakan Kaplankaya: AİHM kararına uymamanın çok ağır sonuçları olur
    Ali FERŞADOĞLU

    “Dinsiz bir Müslüman, gayr-i mü’min bir müslim!” nasıl oluyor!?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Saray ofislerine bir yılda 744.5 milyon TL harcandı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Faizcilik, zekât ve kanaati de öldürür
    Süleyman KÖSMENE

    Sıla-i Rahim kimleri kapsar?
    Risale-i Nur'dan

    Her asır, o şems-i hidayetten aldığı feyiz ile çiçek açmış
    Halil ELİTOK

    Bediüzzaman mevlidine teşekkür

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.