TÜİK: 61.53; ENAG: 130.13

TÜİK verilerine göre, enflasyon yıllık bazda yüzde 61,53 olurken ENAG’a göre yüzde 130,13 oldu.

Eylül ayı enflasyon verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre geçen ay tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 4,75 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 61,53’e yükseldi. Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verilerine göre ise geçen ay TÜFE yüzde 6,24 oranında arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 130,13’e çıktı. TÜİK verilerine göre Ağustos ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 30,27 ile eğitim görüldü. En az artış ise yüzde 2,59 ile giyim ve ayakkabı ile eğitim grubunda oldu. Anadolu Ajansı’nın (AA) 12 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankette, ekonomistlerin Eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5 düzeyindeydi. Bu ortalamaya göre yıllık enflasyonun yüzde 61,91’e çıkacağı öngörülmüştü.

Yoksulun enflasyonu daha yüksek

TÜİK’in açıkladığı veriler, ekonomistlerin beklentilerinin altında oldu. Birçok ekonomist, Ağustos ayındaki yüzde 9,09’luk artış karşısında, bu ayki yüzde 4,5’luk artışın olumlu gibi görünmesine rağmen nüfusun büyük çoğunluğunda hissedilmediğini söyledi. Doç. Dr. Baki Demirel, “Yoksulun enflasyonu elbette daha yüksek ve ENAG ile fark hala 2 katı kadar” dedi. X hesabındaki paylaşımında Demirel, “Üretici enflasyonu ise önümüzdeki ay manşet enflasyonun en azından %3.5 dan daha düşük gelmeyeceğini gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu. Ekonomist Oğuz Demir, sosyal medya hesabında yaptığı değerlendirmede, eğitim harcamalarındaki artışa dikkat çekti. Demir, “Aynı sarmalın içindeyiz. Talebi yakalayan zammı yapıyor. Eylül ayında sıra eğitime gelmişti. yüzde 30’un üzerinde alt endekste fiyat artışı var. Yıllık artış yüzde 80” dedi.

Emekli zamları eridi

Ekonomist Mustafa Sönmez, yıl bazında en yüksek harcama grubunun lokanta-otel olduğunu vurguladığı analizinde, “Bunun da ağırlığı lokanta, büfe vb yerlerle, yani sonuçta gıda ile ilgili. Gıda, tarımsal üretim arzı artırılmadıkça yüksek enflasyondan kurtulmak mümkün değil” dedi. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun ise emekli aylıklarına Temmuz ayında yapılan yüzde 25’lik zammın üç ay içerisinde eridiğini söyledi. Erdursun,“3 aylık enflasyon %25.10! Ekim ayında emekli aylıklarına seyyanen artış olması gerekiyor. Bu emekli aylıklarıyla emeklileri huzur evleri dahi kabul etmiyor” diye yazdı.

Haber Merkezi