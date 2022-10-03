TÜİK: 83.45; ENAG: 186,27

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) eylül ayı enflasyon rakamlarını aylık bazda yüzde 3,08, yıllık bazda ise 83,45 olarak açıkladı.

TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK’e göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 3,08, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,78 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 83,45, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 151,5 olarak kaydedildi. Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAGrup) verilerine göre ise, eylülde aylık enflasyon yüzde 5,30 arttı. Yıllık enflasyon rakamı ise yüzde 186,27’ye yükseldi. Haber Merkezi

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