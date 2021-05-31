"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 MAYIS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

TÜİK büyüme rakamlarını açıkladı

31 Mayıs 2021, Pazartesi 11:00
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ilk çeyreğine (ocak-mart) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 7 artış gösterdi.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, yılın birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 29,1 artarak 1 trilyon 386 milyar 347 milyon lira olarak gerçekleşti. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 188 milyar 65 milyon oldu.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde bu yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 18,1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 14,4, sanayi yüzde 11,7, tarım yüzde 7,5, hizmetler yüzde 5,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 5,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,7, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2,9, inşaat yüzde 2,8 ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,4 arttı.

Buna göre, Türkiye ekonomisi, yılın birinci çeyreğinde yüzde 7 büyüdü. Bu dönemde GSYH, cari fiyatlarla yüzde 29,1 artarak 1 trilyon 386 milyar 347 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 18,1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 14,4, sanayi yüzde 11,7, tarım yüzde 7,5, hizmetler yüzde 5,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 5,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,7, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2,9, inşaat yüzde 2,8 ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,4 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH, zincirlenmiş hacim endeksinde, yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,7 artış gösterdi.

Hane halkı nihai tüketim harcamaları yüzde 7,4 arttı

Hane halkı nihai tüketim harcamaları yılın birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlemiş hacim endeksine göre yüzde 7,4 yükseldi. Devletin nihai tüketim harcamaları, yüzde 1,3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 11,4 artış kaydetti.

Mal ve hizmet ihracatı, yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 3,3 artış gösterirken ithalatı yüzde 1,1 azaldı.

İş gücü ödemelerinde yüzde 16 artış

İş gücü ödemeleri yılın birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16, net işletme artığı/karma gelir yüzde 39,1 yükseldi. İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 39 iken bu oran yılın birinci çeyreğinde yüzde 35,5 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 41,9'dan yüzde 45,8'e çıktı.

AA

Okunma Sayısı: 149
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gözler 'normalleşme adımları'nın ele alınacağı Kabine toplantısında

    ABD, Merkel’i de izlemiş

    Myanmar'da ölen sivillerin sayısı 840'a yükseldi

    Basın İlân, havuz medyasına çalışıyor

    Çin ilk kez yargı önünde

    'İktidar içi bir kavga'

    Salgın bu yaz bitebilir

    Çizdiği resim yarım kaldı

    Küresel salgında dünya genelinde son 24 saat

    Türkiye'deki aşılama sürecinde son durum?

    ''Darbe planı'' iddiaları Tunus'u karıştırdı

    İsrail basını: Netanyahu sosyal medyayı engellemek istedi

    'En büyük sorumlusu biziz'

    "Yunanistan 'Sevilla Haritası'ndan vazgeçmeli"

    40 milyon genç tütün bağımlısı

    Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş dualarla uğurlandı

    'İsrail, aileleri hedef alan 19 "katliam" işledi'

    'Okulları Eylül’de açmayı planlıyoruz'

    Vaka sayısı 7 binin altına düştü

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Ey zalimler; gideceğiniz yer kabir değil mi?
    Mehmet KARA

    Bu hale nasıl gelindi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Binbaşı Mehmet Kayalar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Said ZEKİ

    “Sizi rahatsız etmeye geldim!”
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Beşer, bulaşık eliyle intizamı bozuyor
    Genel

    'Yeni Asya şahıs değil, şahs-ı manevî hareketidir'
    Yeni Asya'dan Size

    Hizmetlerimizde merkezi güçlendirelim
    Süleyman KÖSMENE

    Said Nursî’nin (ra) hareket metodu yok muydu? -1

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.