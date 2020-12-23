TÜİK’e ‘asgarî ücret’ tepkisi

İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri 2021’de geçerli olacak asgarÎ ücreti belirlemek için 3. kez toplandı. Toplantıda “TÜİK’in açıkladığı rakamlar, çalışanların beklentilerinin altında kaldı” denildi.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcileri 2021’de geçerli olacak asgarî ücreti belirlemek için üçüncü kez toplandı. Toplantıda TÜİK temsilcisi bekâr bir işçinin asgari geçim tutarını 2 bin 792 lira 10 kuruş olarak açıkladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021’de geçerli olacak asgarî ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez toplandı. Komisyon gelecek hafta son kez toplanacak. Video konferansla yapılan ve yaklaşık 3 saat süren toplantıya ev sahipliği yapan Türk-İş’ten yapılan yazılı açıklamada, Türk-İş heyetinin görüş ve taleplerini sunmasının ardından TÜİK temsilcisinin bekar bir işçinin asgarî geçim tutarına dair rakamları paylaştığı kaydedildi. TÜİK’in bekâr bir işçinin asgarî geçim tutarını ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak açıkladığı belirtildi. Açıklamada “Kasım ayına ait bu rakamlar, ülke gerçeklerini kesinlikle yansıtmıyor. Aralık ayı ve gelecek yıl enflasyon verisi göz önünde bulundurulduğunda, bu rakamların daha da düşük kalacağı ortada” ifadeleri yer aldı.

“Beklentilerin altında”

TÜİK’in açıkladığı rakamın sadece bekar işçi için geçerli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Mevcutta aylık 2 bin 324 lira olan asgarî ücretle geçinilmediğini işverenler de hükümet de gayet iyi biliyor. Görüşmelerin başından beri dile getirdiğimiz insan onuruna yakışır bir ücret. Bunu savunmaya devam ediyoruz. TÜİK’in bugün açıkladığı rakamlar, maalesef çalışanların beklentilerinin altında kaldı” denildi. Türk-İş açıklamasında 7 milyon kişinin asgari ücretle geçinmek zorunda kaldığını belirterek “Enflasyon, geçim şartları ve ele geçen asgarî ücret miktarı herkesin malumu. Bu nedenle işveren ve hükümet, insanların tebessüm edeceği, mutlu olacağı bir rakamı masaya getirmeli. Daha önce de söylediğimiz gibi, çalışanların kabul edeceği bir rakam olursa Türk-İş olarak buna ‘evet’ deriz. İşveren ve hükümetten tekliflerini bekliyoruz. Gelecek teklife göre, durumu yeniden değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

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TÜİK’in verisi 3 bin 800 lirayı teyit etti

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da TÜİK’in açıkladığı rakamla kendilerini teyit ettiğini vurgulayarak şöyle konuştu: “Komisyon yılladır devletin kendi kurumumun vermiş olduğu rakamın yüzde 20-30 altında bir asgari ücreti belirliyor. TÜİK’in vermiş olduğu rakam bir işçinin yaşaması için hesaplanan rakam. Oysa asgari ücret bütün uluslararası standartlar açısından işçinin ailesiyle birlikte günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre yaşaması gereken bir ücrettir. TÜİK’in tek bir işçi üzerinden yapıp komisyona sunmuş olduğu rakam aileyle birlikte düşünüldüğünde bizim 2021 yılı için önerdiğimiz 3 bin 800 rakamını teyit ediyor.”

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Halkın enflasyonu yüzde 29.9

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonun Ar-Ge birimi KAMUAR’ın, fiyatlarını Ankara’daki pazar ve marketlerden her ay düzenli olarak derlediği ve halkın en fazla tükettiği 77 gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak yaptığı “halkın enflasyonu” araştırmasının aralık ayı sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre söz konusu sepet için harcanan para son bir yılda (Aralık 2019’a göre) ise yüzde 29,9 oranında arttı. 12 aylık ortalama fiyatlara göre artış da yine yüzde 29,9 olurken dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması ise aralıkta 3 bin 146 lira olarak gerçekleşti.

Ankara - Recep Gören