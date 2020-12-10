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11 ARALIK 2020 CUMA - YIL: 51

TÜİK’e göre istihdam da işsizlik de düştü

10 Aralık 2020, Perşembe 23:37
Türkİye İstatİstİk Kurumu (TÜİK) verİlerİne göre, eylül ayında bİr öncekİ yılın aynı ayına göre İstİhdam da İşsİzlİk de azaldı.

Türkİye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre istihdam da işsizlik de azaldı. Eylül ayında istihdam edilen kişi sayısı 773 bin kişi azalırken, aynı ay işsiz sayısı da 550 bin kişi düşerek 4 milyon 16 bin kişi oldu. Bu durumda da işsizlik oranı 1,1 puanlık gerileyerek yüzde 12,7 seviyesinde gerçekleşti. Verilere göre, işsiz sayısı Eylül ayında, geçen yılın aynı dönemine göre 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,1 puanlık azalarak yüzde 12,7 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 1,5 puanlık azalış ile yüzde 14,9’a düştü. Eylül ayında istihdam edilenlerin sayısı da bir önceki yılın aynı dönemine göre 733 bin kişi azalarak 27 milyon 707 bin kişi, istihdam oranı ise 2,0 puanlık azalış ile yüzde 44,1 oldu. Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 350 bin, sanayi sektöründe 29 bin, hizmet sektöründe 520 bin kişi azalırken inşaat sektöründe ise 166 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,5’i tarım, yüzde 19,9’u sanayi, yüzde 6,3’ü inşaat, yüzde 55,3’ü ise hizmet sektöründe yer aldı. İşgücü 2020 yılı Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 282 bin kişi azalarak 31 milyon 724 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 3,0 puanlık azalış ile yüzde 50,5 olarak gerçekleşti.

 

 KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI YÜZDE 32,2 OLDU

Eylül 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,8 puan azalarak yüzde 32,2 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,3 puan azalarak yüzde 20,3 oldu.

 

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,8 puanlık azalışla yüzde 24,3, istihdam oranı ise 2,4 puan azalarak yüzde 31,6 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 4,2 puanlık azalışla yüzde 41,8 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,5 puanlık artışla yüzde 29,1 seviyesinde gerçekleşti.

Ankara - anka

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