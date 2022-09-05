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5 EYLÜL 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 80,21 oldu

05 Eylül 2022, Pazartesi 10:30
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 1,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,41 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 80,21, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 143,75 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustos itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 54,69, yurt içi üretici fiyatları yüzde 105,39 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 1,46, Yİ-ÜFE yüzde 2,41 yükseldi.

TÜFE, ağustosta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 47,85, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 80,21 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 74,13, geçen yılın ağustos ayına kıyasla yüzde 143,75 arttı.

Yİ-ÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,41, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 74,13, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 143,75 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 105,39 arttı.

Sanayinin 4 sektörünün ağustosta yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 153,28, imalatta yüzde 125,43, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 348,39 ve su temininde yüzde 90,01artış olarak gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,10, imalatta yüzde 2,94 ve su temininde yüzde 4,03 artış görülürken elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1,07 azalış kaydedildi.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 127,82, dayanıklı tüketim malında yüzde 99,54, dayanıksız tüketim malında yüzde 124,14, enerjide yüzde 303,48 ve sermaye malında yüzde 96,53 artış yaşandı.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 3,20, dayanıklı tüketim malında yüzde 4,55, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,69, sermaye malında yüzde 3,03 artış olurken, enerjide yüzde 1,71 azalış görüldü.

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 22 alt sektör daha düşük, 7 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık en düşük artış yüzde 56,10 ile giyim eşyası, yüzde 70,64 ile diğer ulaşım araçları, yüzde 78,65 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları alt sektörlerinde kayıtlara geçti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 348,39, ham petrol ve doğal gaz yüzde 239,24, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 233,94 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 8 alt sektörde daha düşük, 21 alt sektörde daha yüksek değişim oldu

Aylık en yüksek azalış yüzde 6,12 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 5,78 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 2,54 ile ana metaller alt sektörlerinde görüldü. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 14,74, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 9,31, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 6,92 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak sıralandı.

Ana harcama grupları itibarıyla ağustosta bir önceki aya göre ulaştırma yüzde 1,78 geriledi. En az artış gösteren ana gruplar ise yüzde 0,09 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,85 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Ağustosta artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla yüzde 7,01 ile sağlık, yüzde 6,55 ile eğitim, yüzde 3,86 ile çeşitli mal ve hizmetler olarak belirlendi.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en az artış yüzde 27,05 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 34,34 ile eğitim, yüzde 38,03 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 58,35 ile sağlık olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın aynı ayına göre artış en yüksek sırasıyla yüzde 116,87 ile ulaştırma, yüzde 92,02 ile ev eşyası, yüzde 90,25 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde oldu.

Ağustos 2022'de endekste kapsanan 144 temel başlıktan 16 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı, 123 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

AA

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