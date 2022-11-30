TÜİK: Ekonomi üçüncü çeyrekte yüzde 0,1 küçüldü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye ekonomisi, yani mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) üçüncü çeyrekte yüzde 0,1 geriledi.

TÜİK, 2022 yılı üçüncü çeyreğine dair GSYH rakamlarını açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi (büyüme) bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 3,6 artış gösterdi. Üçüncü çeyrekte bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 21,6, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 13,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 12,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 7,6, hizmet faaliyetleri yüzde 6,9, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 4,9, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,1, tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 1,1 ve sanayi yüzde 0,3 arttı. İnşaat sektörü ise yüzde 14,1 azaldı. İstanbul - Anka

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