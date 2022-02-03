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3 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı

03 Şubat 2022, Perşembe 10:30
Türkiye İstatistik Kurumu'na göre yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 48,69, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 93,53 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 22,58, yurt içi üretici fiyatları yüzde 49,93 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 11,10, Yİ-ÜFE yüzde 10,45 yükseldi.

TÜFE, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,69, Yİ-ÜFE ise yüzde 93,53 artış gösterdi.

Aralık 2021'de yıllık enflasyon yüzde 36,08 olarak kayıtlara geçmişti.

Yİ-ÜFE, Ocak 2022'de bir önceki aya göre yüzde 10,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 93,53 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 49,93 artış gösterdi.

Sanayinin 4 sektörünün ocakta yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 86,51, imalatta yüzde 90,29, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 138,48, su temininde yüzde 25,88 artış olarak gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 17,36, imalatta yüzde 10,16, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 10,62 ve su temininde yüzde 8,61 yükseliş oldu.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 106,40, dayanıklı tüketim malında yüzde 58,49, dayanıksız tüketim malında yüzde 65,25, enerjide yüzde 142,06, sermaye malında yüzde 63,25 artış yaşandı.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 9,84, dayanıklı tüketim malında yüzde 13,14, dayanıksız tüketim malında yüzde 10,66, enerjide yüzde 11,92, sermaye malında yüzde 9,59 artış görüldü.

Yıllık en düşük artış yüzde 25,88 ile su ve suyun arıtılması ve dağıtılması ürünlerinde gerçekleşti. Bunu yüzde 28,08 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 29,95 ile giyim eşyası alt sektörleri izledi. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 180,75, ham petrol ve doğal gaz yüzde 162,84, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı yüzde 138,48 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en düşük artış, yüzde 2,40 ile metal cevherleri, yüzde 2,86 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 5,39 ile ana metaller alt sektörlerinde gerçekleşti. Öte yandan, kömür ve linyit yüzde 32,33, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 24,48, ham petrol ve doğal gaz yüzde 21,17 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayda geçti.

Ocakta yıllık bazda en yüksek artış yüzde 68,89 ile ulaştırmada görüldü

TÜFE, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 11,1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,69 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 22,58 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla ocakta aylık bazda artışın en yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 21,9 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 18,91 ile konut, yüzde 12,82 ile ev eşyası oldu.

Ocakta aylık bazda düşüş gösteren grup ise yüzde 0,24 ile giyim ve ayakkabı olarak belirlendi. En az artış gösteren ana gruplar ise yüzde 1,19 ile eğitim, yüzde 2,16 ile haberleşme ve yüzde 8,09 ile çeşitli mal ve hizmetler olarak kaydedildi.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 68,89 ile ulaştırma, yüzde 55,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 54,53 ile ev eşyası grubunda görüldü.

Ocak 2021'e göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 10,76 ile haberleşme, yüzde 18,67 ile eğitim, yüzde 25,32 ile giyim ve ayakkabı olarak belirlendi.

Ocakta, endekste kapsanan 409 maddeden 38'inin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken 17 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı, 354 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" oldu

Ocakta İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2'nci düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 12,76 ile "Balıkesir, Çanakkale" bölgesinde oldu.

12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 25,94 ile "Bursa, Eskişehir, Bilecik" bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 55,87 ile "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane", bu bölgeyi yüzde 55,59 ile "Kastamonu, Çankırı, Sinop" ve yüzde 54,92 ile "Samsun, Tokat, Çorum, Amasya" bölgeleri izledi.

En düşük fiyat artışı ise yüzde 43,83 ile "İstanbul" bölgesinde hesaplandı.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan 20 ekonomist, ocakta Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 10,09 arttığını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre ocakta yıllık enflasyonun yüzde 48,42'ye çıkacağı hesaplanmıştı.

Ocakta fiyatı en fazla artan elektrik, en çok düşen çocuk kazağı oldu

TÜİK verilerine göre, geçen ay, elektrik ücretindeki fiyat artışını yüzde 54,74 ile patlıcan, yüzde 54,27 ile dolmalık biber, yüzde 45,81 ile salatalık izledi.

Ocakta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 41,99 ile kabak, yüzde 37,74 ile puding, yüzde 37,57 ile sürücü eğitim kurs ücreti, yüzde 36,33 ile bira, yüzde 35,56 ile rakı, yüzde 32,94 ile domates ve yüzde 32,12 ile metro ücreti yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8,19 ile çocuk kazağında oldu. Bunu yüzde 7,69 ile portakal, yüzde 7,28 ile kadın hırkası, yüzde 7,1 ile erkek kazağı, yüzde 6,65 ile kadın pardösüsü takip etti.

AA

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