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10 MART 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

TÜİK: Gerçek işsizlik yüzde 29

10 Mart 2021, Çarşamba 17:00
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı Ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,4’lük azalışla yüzde 12,2 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmamış dar tanımlı işsizlik oranı ise 13,4 olarak duyuruldu. TÜİK’in AB’ye uyum amacıyla ilk kez yayımladığı ‘atıl iş gücü’ adı altındaki geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 29,1 olarak açıklandı.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 29,1 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,7 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 22,5 olarak gerçekleşti. TÜİK, ILO ve AB tüzüğüne uyum sağlamak için istihdam ve işsizliğe ek olarak tamamlayıcı göstergeler (yukarıdaki tablo) tanımlamaya başladı. Ayrıca üçer aylık hareketli ortalamalar olarak aylık yayımlanan işgücü istatistikleri, 2021 Ocak ayından itibaren bağımsız aylık tahminler olarak yayımlanacak. 

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