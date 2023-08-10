"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

TÜİK: İşsiz sayısı 3 milyon 337 bin kişi oldu

10 Ağustos 2023, Perşembe 13:35
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı haziranda bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 337 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artışla yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,8 iken kadınlarda yüzde 13,2 olarak tahmin edildi.

Haziranda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,2 puanlık artışla yüzde 18,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 15,4, kadınlarda ise yüzde 24,2 olduğu öngörüldü.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı haziranda bir önceki aya göre 363 bin kişi azalarak 31 milyon 291 bin kişiye gerilerken istihdam oranı da 0,6 puanlık azalışla yüzde 47,8 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,2 iken kadınlarda yüzde 30,8 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, haziranda aylık bazda 359 bin kişi azalarak 34 milyon 629 bin kişi, iş gücüne katılma oranı 0,6 puan düşerek yüzde 52,9 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,7 iken kadınlarda yüzde 35,5 olarak tahmin edildi.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı haziranda bir önceki aya göre 1,2 puanlık artışla yüzde 18,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 15,4, kadınlarda ise yüzde 24,2 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi haziranda bir önceki aya göre 0,7 saat artarak 44,6 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı haziranda bir önceki aya göre 1,7 puanlık artış ile yüzde 24,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,6 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 17,9 olarak tahmin edildi.

AA

Okunma Sayısı: 266
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    TÜİK: İşsiz sayısı 3 milyon 337 bin kişi oldu

    'Suudi Arabistan-İsrail normalleşmesi konusunda anlaşılan bir çerçeve yok'

    Fransa - Marsilya'da çöp krizi

    Hawaii'deki orman yangınlarında 36 kişi öldü

    "Dört büyükler"in 23 milyar 340 milyon lira borcu var!

    e-Devlet Kapısı kullanıcılarına ''oltalama'' sitelerine karşı uyarı

    Demokrasiye dönülmeden AB süreci ilerlemez

    Adli Tıp intikam duygusuyla hareket ediyor

    Temmuz enflasyonu ücret zammını götürdü

    Yeni nesil ilaçlara ‘kur’ engeli

    Musul verildi, Lozan imzalandı

    57 ile yeni vali atandı

    Şüheda Sadakat dualarla

    İlk 100'de yokuz

    Malatya - Yeşilyurt'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

    Eyüpsultan - Kemerburgaz'da servis otobüsü köprüden düştü: 29 kişi yaralandı

    MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 4 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

    İşkur: İşsiz sayısı Temmuzda % 3 arttı

    ‘En sıcak ay’ Temmuz oldu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Adli Tıp intikam duygusuyla hareket ediyor
    Genel

    Şüheda Sadakat dualarla
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    O dehşetli plan Risale-i Nur’la bozuldu
    Genel

    Musul verildi, Lozan imzalandı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Bilmediğimiz sırlar var!
    Mikail YAPRAK

    Güldüren ve düşündüren hikâyeler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Açık-gizli Lozan görüşmeleri - 4
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Demokrasiye dönülmeden AB süreci ilerlemez

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.