TÜİK: İşsizlik azaldı; İŞKUR: Arttı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yüzde 10,1 olarak açıkladığı işsizlik verilerine ilişkin, “Ne mutlu ki resmi kayıtlı işsizlerden bile işsizliği daha az açıklayan TÜİK adında bir kurumumuz var. İşsizlik verilerinde devletin iki kurumu arasındaki bağ, iyiden iyiye kopmuş vaziyette. İŞKUR ‘işsizlik arttı’ dedikçe TÜİK, inatla ‘işsizlik azaldı’ demeye devam ediyor” dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bugün yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK’in yüzde 10,1 olarak açıkladığı temmuz ayı işsizlik oranını değerlendirdi. TÜİK verilerine göre temmuz ayında işsiz sayınının 113 bin kişi azalarak 3 milyon 445 bin kişi olduğunu anımsatan Ağbaba, şunları kaydetti: “Ne mutlu ki resmi kayıtlı işsizlerden bile işsizliği daha az açıklayan TÜİK adında bir kurumumuz var. İşsizlik verilerinde devletin iki kurumu arasındaki bağ, iyiden iyiye kopmuş vaziyette. İŞKUR ‘işsizlik arttı’ dedikçe TÜİK, inatla ‘işsizlik azaldı’ demeye devam ediyor. TÜİK, temmuz ayında işsizliğin bir önceki aya göre 113 bin kişi azalarak 3 milyon 445 bin kişi olduğunu açıklıyor. Temmuz ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı, TÜİK tarafından açıklanan işsiz sayısından tam 93 bin kişi fazla. İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı, temmuz ayında 3 milyon 538 bin kişi ile TÜİK’in resmi işsiz sayısını geçmiş durumda. TÜİK verilerine göre geçtiğimiz yıl 3 milyon 752 bin olan işsiz sayısı, 307 bin kişi azalarak 3 milyon 445 bine düşmüş. Lakin İŞKUR verilerine göre ise geçtiğimiz temmuz ayından bu yılın temmuz ayına, kayıtlı işsiz sayısı 542 bin 669 kişi artmış. Aradaki fark, tamı tamına 849 bin 669 kişi.” Ankara - anka

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