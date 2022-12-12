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12 ARALIK 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

TÜİK, işsizlik rakamlarını açıkladı

12 Aralık 2022, Pazartesi 10:35
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, ekimde bir önceki aya kıyasla 57 bin kişi artarak 3 milyon 534 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 10,2 olarak hesaplandı. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 1 puan azaldı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,8 puanlık artışla yüzde 21,9 oldu.

Ayrıca, geçmiş döneme ilişkin bazı verilerde revizyona gidildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı ekimde bir önceki aya kıyasla 229 bin kişi artarak 31 milyon 200 bine çıktı. İstihdam oranı da 0,3 puanlık artışla yüzde 48 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,6 iken kadınlarda yüzde 30,8 olarak hesaplandı.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla 287 bin kişi artarak 34 milyon 734 bin kişiye yükseldi. İş gücüne katılma oranı ise 0,4 puan arttı ve yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,8 kadınlarda ise yüzde 35,5 olarak belirlendi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi ekimde aylık bazda 0,3 saat artarak 44,3 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı ekimde aylık bazda değişim göstermeyerek yüzde 20,3 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,2 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,6 olarak tahmin edildi.

AA

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