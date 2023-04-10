TÜİK: İşsizlik yükseldi, istihdam düştü

TÜİK verilerine göre, işsiz sayısı şubat ayında bir önceki aya göre 65 bin kişi artarak 3 milyon 514 bin kişi olurken, istihdam da azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı şubatta bir önceki aya göre 361 bin kişi azalarak 31 milyon 460 bine geriledi. İstihdam oranı da 0,6 puanlık azalışla yüzde 48,2 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65 iken kadınlarda yüzde 31,8 olarak hesaplandı. Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya oranla 295 bin kişi azalarak 34 milyon 975 bin kişiye düştü. İş gücüne katılma oranı ise 0,5 puan azaldı ve yüzde 53,6 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,2, kadınlarda ise yüzde 36,4 olarak belirlendi. İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi şubatta aylık bazda 0,1 saat azalışla 44,7 saat olarak gerçekleşti.

0,7 puanlık azalış

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı şubatta aylık bazda 1,5 puanlık artışla 23,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,9 olarak tahmin edildi. Şubat ayı işgücü istatistiklerine göre: İşsizlik oranı Şubat’ta bir önceki aya göre 0.2 puan artarak %10 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı Şubat ayında 65,000 kişi artarak 3.51 milyon kişi oldu. İşgücü Şubat ayında bir önceki aya göre 295,000 kişi azalarak 35.98 milyon kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.5 puanlık azalış ile %53.6 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.7 puanlık azalış ile %19.2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı Şubat ayında bir önceki aya göre 1.5 puanlık artış ile %23.4 oldu.