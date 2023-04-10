"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 NİSAN 2023 SALI - YIL: 54

TÜİK: İşsizlik yükseldi, istihdam düştü

10 Nisan 2023, Pazartesi 17:00
TÜİK verilerine göre, işsiz sayısı şubat ayında bir önceki aya göre 65 bin kişi artarak 3 milyon 514 bin kişi olurken, istihdam da azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı şubatta bir önceki aya göre 361 bin kişi azalarak 31 milyon 460 bine geriledi. İstihdam oranı da 0,6 puanlık azalışla yüzde 48,2 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65 iken kadınlarda yüzde 31,8 olarak hesaplandı. Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya oranla 295 bin kişi azalarak 34 milyon 975 bin kişiye düştü. İş gücüne katılma oranı ise 0,5 puan azaldı ve yüzde 53,6 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,2, kadınlarda ise yüzde 36,4 olarak belirlendi. İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi şubatta aylık bazda 0,1 saat azalışla 44,7 saat olarak gerçekleşti.

0,7 puanlık azalış

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı şubatta aylık bazda 1,5 puanlık artışla 23,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,9 olarak tahmin edildi. Şubat ayı işgücü istatistiklerine göre: İşsizlik oranı Şubat’ta bir önceki aya göre 0.2 puan artarak %10 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı Şubat ayında 65,000 kişi artarak 3.51 milyon kişi oldu. İşgücü Şubat ayında bir önceki aya göre 295,000 kişi azalarak 35.98 milyon kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.5 puanlık azalış ile %53.6 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.7 puanlık azalış ile %19.2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı Şubat ayında bir önceki aya göre 1.5 puanlık artış ile %23.4 oldu.

AA

Okunma Sayısı: 97
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi

    Lüks tüketim artarken millet soğana muhtaç

    Adaletin doğrudan imanla ilgisi var

    Vatandaşın ‘umut’ sınavı ÖSYM’nin gelirini artırdı

    Erdoğan İsrail’in Orta Doğu’daki tek dostu

    Yardım etmek mutlu ediyor

    İstanbul’da eski daireler boş kaldı

    Fenerbahçe'yi rahatlatan 3 puan

    ABD kıyılarında deniz seviyesi 13 yılda 12 santimetre yükseldi

    Kanada'nın 30 bin yeni çiftçiye ihtiyacı var

    Rusya ile ABD, BM'de birbirlerini suçladı

    ABD - Kentucky'de silahlı saldırı: 5 kişi öldü

    Malatya'da ağır hasarlı 5 katlı bina çöktü

    Sandıklar 12 Nisan’da belli olacak

    Ayrı liste AKP’ye oy kaybettirecek

    Cari açık 55.4 milyar dolar

    Enflasyon paranın kendisini de küçülttü

    Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlar sürüyor

    Rusya: Fransa'nın arabuluculuk hakkı yok

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çeteler dirense de demokrasi kazanacak
    Ali FERŞADOĞLU

    Hangi yüzle?
    Genel

    Lüks tüketim artarken millet soğana muhtaç
    Cevher İLHAN

    Yine tehditli korku siyaseti
    M. Latif SALİHOĞLU

    İman korkuyu yener
    Osman ZENGİN

    Kur’an-ı Kerimde sûre isimleri - 4
    Süleyman KÖSMENE

    Mabetlere adım attığımızda
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    MUSTAFA BALIKÇI

    Hz. Ali'den hikmetli sözler
    Genel

    Adaletin doğrudan imanla ilgisi var

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.