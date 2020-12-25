TÜİK maaşları eritiyor

Memur-Sen’e bağlı Enerji Bir-Sen, TÜİK’in 2011-2016 yıllarında eksik verilerden kaynaklı yanlış hesaplamalarının enflasyona ve maaş zamlarına olumsuz etkisi olduğu gerekçesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’na hesaplamaların yeniden yapılmasına ve maaşlardaki mağduriyetin giderilmesi için talepte bulundu.

RECEP GÖREN - ANKARA

2011’de Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı olarak atanan ve 2016’da görevinden ayrılarak emekli olan Birol Aydemir, TÜİK verileri ve ekonomi hakkında yaptığı açıklamalarda “Gelir İdaresi, TÜİK Başkanlığım boyunca verileri bana vermedi” açıklaması hatırlatılan açıklamada, “Milyonlarca memurun ve emeklinin zam oranlarının TÜİK’in hazırladığı istatistiksel veriler doğrultusunda açıklanan enflasyon oranına göre hesaplandığı göz önünde bulundurulduğunda 2011-2016 döneminde eksik verilerle, referans alınan hesaplamaların yanlış bir şekilde hazırlandığı ve milyonlarca kişiyi direkt olarak mağdur ettiği sonucu ortaya çıkmaktadır” denildi.

HATALI HESAPLARDAN OLUŞAN MAĞDURİYET GİDERİLMELİ

Enerji Bir-Sen olarak üyelerin ve kamu görevlilerinin ekonomik, sosyal hak ve menfaatlerini geliştirme ve muhafaza etmeyi ilke edindiklerini belirten Tonbul, “Üyelerimiz başta olmak üzere kamuoyu nezdinde kurumsal anlamda güven zedeleyen ve ekonomik anlamda mağduriyet meydana getiren, TÜİK’in 2011-2016 yıllarında GİB’den alamadığı eksik veriler öncelikli olarak; var ise başka eksik bilgilerin de ortaya çıkarılmasını ve bu durumdan kaynaklı yapılan hatalı hesaplamaları da kapsayacak şekilde oluşan mağduriyetin giderilmesini talep ediyoruz. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yazılı olarak talepte bulunduk. Konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.