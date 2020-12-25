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TÜİK maaşları eritiyor

25 Aralık 2020, Cuma 23:34
Memur-Sen’e bağlı Enerji Bir-Sen, TÜİK’in 2011-2016 yıllarında eksik verilerden kaynaklı yanlış hesaplamalarının enflasyona ve maaş zamlarına olumsuz etkisi olduğu gerekçesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’na hesaplamaların yeniden yapılmasına ve maaşlardaki mağduriyetin giderilmesi için talepte bulundu.

RECEP GÖREN -  ANKARA

2011’de Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı olarak atanan ve 2016’da görevinden ayrılarak emekli olan Birol Aydemir, TÜİK verileri ve ekonomi hakkında yaptığı açıklamalarda “Gelir İdaresi, TÜİK Başkanlığım boyunca verileri bana vermedi” açıklaması hatırlatılan açıklamada, “Milyonlarca memurun ve emeklinin zam oranlarının TÜİK’in hazırladığı istatistiksel veriler doğrultusunda açıklanan enflasyon oranına göre hesaplandığı göz önünde bulundurulduğunda 2011-2016 döneminde eksik verilerle, referans alınan hesaplamaların yanlış bir şekilde hazırlandığı ve milyonlarca kişiyi direkt olarak mağdur ettiği sonucu ortaya çıkmaktadır” denildi. 

HATALI HESAPLARDAN OLUŞAN MAĞDURİYET GİDERİLMELİ 

Enerji Bir-Sen olarak üyelerin ve kamu görevlilerinin ekonomik, sosyal hak ve menfaatlerini geliştirme ve muhafaza etmeyi ilke edindiklerini belirten Tonbul, “Üyelerimiz başta olmak üzere kamuoyu nezdinde kurumsal anlamda güven zedeleyen ve ekonomik anlamda mağduriyet meydana getiren, TÜİK’in 2011-2016 yıllarında GİB’den alamadığı eksik veriler öncelikli olarak; var ise başka eksik bilgilerin de ortaya çıkarılmasını ve bu durumdan kaynaklı yapılan hatalı hesaplamaları da kapsayacak şekilde oluşan mağduriyetin giderilmesini talep ediyoruz. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yazılı olarak talepte bulunduk. Konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. 

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  • Hüseyin İlhan

    26.12.2020 09:04:25

    TÜİK eksik,hatalı istatistiği kendi kafasına göre asla yapamaz.TÜİK iktidardan gelen siparişe göre rakamları açıklar o kadar.Kimse kimseyi aldatmasın.'NE İSTEDİLERDE VERMEDİK,diyerek gücünü,iradesini ve sorumluluğunu ikrar edenin,M.Marmarayı gönderirkenvekilleri içine aldırtanın,M.Marmaraya katil,terörist devletin taruzatında'Gerekirse donanmayı refakatçi olarak gönderirim,diyen biri sonradan nasıl çarrrk etmişti hatırlayın.Her sene başı asgari ücret,emekliyeve memura zam zamanı yaklaşınca TÜİK de siparişe göre oran açıklıyor. TEKADAM,OLMAZ ÜLKEYE DERMAN

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