"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 MART 2021 CUMA - YIL: 52

TÜİK, sanayi üretim rakamlarını açıkladı

12 Mart 2021, Cuma 10:30
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ocakta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 7,5 artış oldu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ocakta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 12,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,1 azaldı.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ocakta, Aralık 2020'ye kıyasla yüzde 1 arttı.

Söz konusu ayda, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi önceki aya göre yüzde 6,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 yükselirken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinde yüzde 1,6 azalış görüldü.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 artmasını bekliyordu.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 8,2 artacağı öngörülmüştü.

AA

Okunma Sayısı: 80
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    UCM'nin kararı İsrail'in üst düzey isimlerini alarma geçirdi

    ABD, Yunan medyasındaki iddiaları yalanladı

    'Mısır'la diplomatik düzeyde temaslarımız başladı'

    Ağrı - Doğubayazıt'ta deprem

    Muhtıranın 50. yılı... 12 Mart'ta da demokrasi mücadelesi verdik

    Fransa’da Müslümanlara kilise desteği

    Bu gidiş iyi değil

    İstiklal Marşı 100 yaşında

    Sistem de, zihniyet de, iktidar da değişmeli

    Suriye'ye ilişkin karar tasarısı AP'de kabul edildi

    Dünya genelinde salgın gündemiyle son 24 saat

    İstanbul'da, HES kodu zorunluğunun kapsamı genişliyor

    İsrail askerleri 5 Filistinli çocuğu gözaltına aldı

    'BAE, İsrail'e 10 milyar dolar yatırım yapacak'

    Türkiye'de 14 bin 46 kişi daha koronavirüse yakalandı

    Fransa: İsrail ve Filistin ile bir araya geleceğiz

    YouTube, aşılar hakkında yanlış bilgi içeren 30 bin videoyu kaldırdı

    'Pfizer-BioNTech'in aşısı semptomatik vakalara karşı yüzde 97 etkili'

    Fahrettin Koca salgınla mücadelede 1 yılı değerlendirdi

    Akşener: Seni kadınlara ve Allah’a şikâyet ediyorum

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AİHM’in soruları
    M. Latif SALİHOĞLU

    Büyük mağduriyetler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Başarılıysa” neden “görevden affedildi”?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Haber değerini ölçme aleti
    Faruk ÇAKIR

    AB sürecini kim engelliyor?
    Genel

    Sistem de, zihniyet de, iktidar da değişmeli
    Süleyman KÖSMENE

    Veren el neden üstündür?
    Osman ZENGİN

    Demokratlar ile Nurcuları bölen ihtilâl; 12 Mart 1971

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.