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11 MAYIS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

TÜİK, şubat ayı işsizlik verilerini açıkladı

11 Mayıs 2020, Pazartesi 10:00
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişiye geriledi. Aynı dönemde işsizlik oranı 1,1 puan düşerek yüzde 13,6 oldu.

Tarım dışı işsizlik oranı ise 1,5 puanlık azalışla yüzde 15,4 olarak tahmin edildi. İşsizlik oranı şubatta bir önceki aya göre 0,2 puan düştü.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,7 puan azalarak yüzde 24,4 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 1,1 puan azalışla yüzde 13,9 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre 602 bin kişi azalarak 26 milyon 753 bin kişiye düştü ve istihdam oranı 1,7 puanlık azalışla yüzde 43,1 oldu.

İş gücüne katılma oranı, bu dönemde 2,6 puan düşerek yüzde 49,9'a geriledi.

Söz konusu dönemde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı 3,5 puan azalarak yüzde 30 olarak belirlendi

TÜİK verilerine göre, 2011-2020 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:

             2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ocak    11,1 9,3 9,7 10,3 11,3 11,1 13 10,8 14,7 13,8

Şubat   10,7 9,6 9,7 10,2 11,2 10,9 12,6 10,6 14,7 13,6

Mart     10,1 9,1 9,4 9,7 10,6 10,1 11,7 10,1 14,1

Nisan    9,3 8,2 8,7 9 9,6 9,3 10,5 9,6 13

Mayıs    8,9 7,6 8,2 8,8 9,3 9,4 10,2 9,7 12,8

Haziran 8,7 7,3 8,1 9,1 9,6 10,2 10,2 10,2 13

Temmuz8,6 7,6 8,6 9,8 9,8 10,7 10,7 10,8 13,9

Ağustos 8,5 8 9 10,1 10,1 11,3 10,6 11,1 14

Eylül      8,2 8,3 9,2 10,5 10,3 11,3 10,6 11,4 13,8

Ekim      8,4 8,3 9,1 10,4 10,5 11,8 10,3 11,6 13,4

Kasım    8,4 8,6 9,3 10,7 10,5 12,1 10,3 12,3 13,3

Aralık     9 9,3 9,6 10,9 10,8 12,7 10,4 13,5 13,7

Yıllık      9,1 8,4 9 9,9 10,3 10,9 10,9 11 13,7

AA

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