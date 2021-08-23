TÜİK tarımda da tutturamıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, uydu görüntülerinden elde edilen veriler doğrultusunda, ABD Tarım Bakanlığı’nın bu yıl 16,5 milyon ton olarak hesapladığı Türkiye’deki buğday rekoltesinin, TÜİK tarafından kuraklığa rağmen sınırlı oranda düşük göstermesini eleştirdi.

Gürer, “TÜİK işsizlik rakamını 2,5 puan düşürdü. Enflasyon verileri çarşı pazarla örtüşmüyor. TÜİK, kuraklıktan dolayı oluşacak tahmini buğday rekolte kaybı miktarını 1 milyon ton olarak öngördü. ABD’nin uydu verileri ise TÜİK’in öngördüğü miktarın neredeyse 4 katı oranda fazla kayıp olacağı yönünde. TÜİK, kamuoyuna uluslar arası değerlendirme kriterlerine göre çalıştıklarını açıklıyor. Kurum itibarının korunması gerektiğini belirtiyor. Bu kadar tutarsız ve verilerinde ciddî tartışmalara sebep olan kurum tabiî olarak eleştirilecektir. TÜİK devlet kurumu olarak iktidara şirin görünme derdinden vazgeçip işini inandırıcı şekilde yapmalıdır” diye konuştu. Bu arada, Gürer, geçen yıl 20,5 milyon ton buğday üretiminin gerçekleştiği ülkemizde, bu yıl 41 ilde yoğun hissedilen kuraklık dolayısıyla üretici kesim tarafından ciddî verim kaybı olacağının söylediğine dikkat çekti. Ankara - Recep Gören

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