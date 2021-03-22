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23 MART 2021 SALI - YIL: 52

TÜİK’ten işsizliği de istihdamı da azaltmaya devam

22 Mart 2021, Pazartesi 12:00
Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye’de işsizlik oranının 2020’de bir önceki yıla göre 0,5 puan azalarak yüzde 13,2 olarak gerçekleştiğini duyurdu.

TÜİK’ten yapılan açıklamada, “Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre 408 bin kişi azalarak 4 milyon 61 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,5 puanlık azalış ile % 13,2 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı ise 0,7 puanlık azalış ile % 15,3 oldu.” denildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: “İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 268 bin kişi azalarak 26 milyon 812 bin kişi, istihdam oranı ise 2,9 puanlık azalış ile % 42,8 oldu. İşgücü 2020 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 676 bin kişi azalarak 30 milyon 873 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 3,7 puanlık azalış ile % 49,3 olarak gerçekleşti.”

AA

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