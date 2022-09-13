TÜİK verileri aldatmacadır

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, İŞKUR’a göre işsizlik sigortasına başvuru bir ayda 133 bin artarken, TÜİK’e göre işsiz sayısı 113 bin kişi azalarak yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleştiğini hatırlatarak, “Enflasyondan, işsizliğe, üretici fiyatlarından, tarım girdi fiyatlarına kadar yurttaşlarımızın yaşam kalitelerini etkileyen en kritik alanlarda yalandan ibaret olan TÜİK verileri tamamen aldatmacadır” dedi.

İstihdam sayılarının Temmuz ayında 148 bin azaldığı halde işsiz sayısının 113 bin kişi azaldığı çelişkisinin işsizlik rakamlarındaki yalanın en açık göstergesi olduğunu öne süren Mehmet Balık, “Devletin kurumu olan İŞKUR işsizliğin arttığına yönelik açıklamalar yaptıkça, TÜİK’in işsizlik azaldı diye açıklama yapması iş gücü hesaplama yöntemlerinde AKP iktidarı lehine kullanıldığının bir göstergesidir” diye konuştu. Ankara - Erhan Akkaya

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