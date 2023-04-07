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7 NİSAN 2023 CUMA - YIL: 54

Tüketici fakir ve borçlu

07 Nisan 2023, Cuma 00:15
YÜZDE 60’I AÇLIK, YÜZDE 98’İ YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA OLAN TÜKETİCİLERİN BORÇ YÜKÜ DE GİTTİKÇE ARTIYOR.

Soğan yüzde 659 zamlandı

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkan Turhan Çakar: “40 temel gıdanın son bir yıllık ortalama fiyat artışı yüzde 190. Kuru soğanın yıllık fiyat artışı yüzde 659. Bu pahalılık karşısında, tüketicilerin büyük çoğunluğu en temel gıdalara erişemiyor. Et ve süt ürünlerini unutmuştu, artık sebze ve meyve de alamıyor.”

Borçlanmalar arttı

Kredi kullanım oranlarındaki artış 2023’te de devam etti. Karşılaştırma sitesi encazip.com’un yaptığı araştırmaya göre, kredi borçlanmaları geçen yıla oranla yüzde 53 arttı. Tüketici kredilerinde (konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi) yüzde 57’lik bir artış görülürken bireysel kredi kartı borçlanmaları da yüzde 146 arttı.

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Tüketici fakir ve borçlu

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkan Turhan Çakar tüketicilerin yüzde 98’inin açlık ve yoksulluk sınırının altında olduğuna dikkat çekerken, veriler kredi borçlanmalarının geçen yıla oranla yüzde 53 arttığını ortaya koydu.

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkan Turhan Çakar, 40 temel gıdanın Mart 2022 – Mart 2023 yılı içerisindeki son bir yıllık ortalama fiyat artışı yüzde 190 olduğunu söyledi. Mart 2023 ayı itibariyle 4 (dört) kişilik hanenin aylık açlık ve yoksulluk istatistikleri ile yıllık ortalama hane halkı gelirini dikkate alıp karşılaştırıldığında Türkiye’de nüfusun yüzde 60,4 dolayında kesiminin yani 51 milyon 600 bin kişinin açlık sınırının altında yaşadığı görüleceğini ifade eden Turhan Çakar, “Nüfusun yüzde 37,6’sının yani 32 milyon 150 bin kişinin ise yoksulluk sınırının altında yaşadığı görülmektedir. Kısaca, nüfusun yüzde 98’i yani 83 milyon 750 bin kişi açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır” dedi. 

Maddi destek sağlanmalı

Yüksek gıda fiyatlarının nedeninin açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşayan tüketicilerin aleyhinde olan yanlışın gıda, tarım, pazarlama ve fiyat politikalar olduğunu ifade eden Çakar, “Bu nedenle; tüketicilerin temel gıdalara erişimini sağlamak için gıda, tarım, pazarlama ve fiyat politikaları, özellikle de, ezici çoğunluğu dar gelirli olan tüketicilerin lehine değiştirilmelidir. Acil olarak, devlet okullarında öğrencilere ücretsiz yemek verilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Geçim zorluğu çeken ailelere gerekli ve yeterli maddi destek sağlanmalıdır. Bununla birlikte, tüketicilerin satın alma güçlerini yükseltecek, temel gıdalara erişimini sağlayacak şekilde, ücret ve istihdam politikaları ile gerekli tüm ekonomik ve sosyal politikalar uygulamaya konulmalıdır” ifadelerini kullandı.

Ahmet Terzi - ANKARA

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Kredi kartı borçlarında yüzde 146 artış

Türkiye’de toplam kredi borçlanmaları geçen yıla göre Türk lirası cinsinden yüzde 53 arttı. Karşılaştırma sitesi encazip.com’un yaptığı araştırmaya göre, vatandaşlar ve kurumlar 2023 yılının ilk üç ayında kredi kullanmaya devam etti.

encazip.com’un bu yılın ve geçen yılın Mart ayı verileriyle yaptığı karşılaştırmaya göre, 2022 yılında toplam kredi borçlanmaları 5 trilyon 461 milyar 657 milyon TL iken bu sayı 2023’te 8 trilyon 357 milyar 856 milyon TL oldu. Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları çerçevesinde bakıldığında bu borçlanmalarda ise geçen yıla göre yüzde 77’lik bir artış gözlendi. Toplam tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları borçlanma miktarı 2022’de 1 trilyon 21 milyar 256 milyon TL iken bu sayı 2023’te 1 trilyon 805 milyar 630 milyon TL oldu. Tüketici kredilerinde (konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi) yüzde 57’lik bir artış görülürken bireysel kredi kartı borçlanmaları da yüzde 146 arttı.

İstanbul - Nihat Orhan

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