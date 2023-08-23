Tüketici güveni bir ayda yüzde 15 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen “Tüketici Eğilim Anketi” sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ağustosta geçen aya kıyasla yüzde 15,1 azaldı. Temmuzda 80,1 olan endeks, ağustosta 68 olarak kayıtlara geçti. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 64,5 iken ağustosta yüzde 12,9 azalışla 56,2’ye geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi temmuzda 79,2 iken bu ay yüzde 7,7 azalarak 63,7 oldu. Temmuzda 82,2 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 11,3 düşüşle bu ay 63,1’e indi. AA

Okunma Sayısı: 231

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.