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3 EKİM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Tüketici haklarında yeni dönem

02 Ekim 2022, Pazar 23:16
Yeni tüketici düzenlemesiyle, kredi sözleşmelerinden mesafeli satışlara, satış sonrası hizmetlerden tüketici hakem heyetlerine kadar pek çok konuda yeni bir dönem başladı.

Ticaret Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Resmi Gazete’nin 1 Nisan 2022 tarihli sayısında yayımlanan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanunu’nda değişiklik öngören yeni düzenleme, tüketicileri daha ileri seviyede korumayı amaçlıyor.

Kanunla gelen yeni düzenlemeler şunlar:

Taksitle satış sözleşmelerinde tüketicinin temerrüde düşmesi halinde, tüketiciler lehine düzenleme yapıldı. Tüketicilerin temerrüde düşmesi halinde tüm borcun talep edilebilmesi hususunda sözleşme bedelinin dikkate alınması sağlanarak, ödeme güçlüğüne giren tüketicinin tüm borcunu ödemesinin daha geç talep edilmesi sağlandı.

30 gün öncesinde bildirim yapılması şartı kaldırıldı

​​​​​​​Kredi kartı veya kredili mevduat hesabı gibi belirsiz süreli sözleşmelerde yapılan faiz oranı indirimin uygulanabilmesi için 30 gün öncesinde bildirim yapılması şartı kaldırıldı. Akdi faiz oranının düşürülmesi durumunda da bu değişikliğin tüketiciye bildirildiği döneme ilişkin son ödeme tarihinden itibaren uygulanabilmesine imkan sağlandı.

Tüketicinin hak arama imkanı genişletildi

Tüketici hakem heyetlerine başvuru sınırı 15 bin 430 liradan 30 bin liraya çıkarıldı. Ayrıca, tüketicinin yerleşim yeri veya tüketici işleminin yapıldığı yerde karar veren tüketici hakem heyetinin bulunmaması halinde bu tüketicilerin herhangi bir hak kaybına uğramadan o yer kaymakamlıklarına başvuru yapılabilmesine imkan sağlandı.​​​​​​​

AA

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