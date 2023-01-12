Tüketici karamsar

Türkiye’de her 10 tüketiciden yedisi, gelecek 10 yıl ile ilgili makroekonomi ile ilgili umutsuz ve olumsuz düşünüyor.

PwC Türkiye, Ipsos işbirliğiyle gerçekleştirilen, “Tüketici Öngörüleri Araştırması 2022” raporuna göre, tüketicilerin yüzde 40’ı, ekonominin gelecek 10 yılda daha iyiye gideceğine katılmazken, bu oranın, 2006’dan bu yana ilk kez ekonominin daha iyiye gideceğine katılanların oranını geçtiği görüldü. Türkiye’de makroekonomiye dair gelişmeleri olumsuz olarak değerlendirenlerin tüketicilerin oranı ise yüzde 50’den yüzde 71’e çıktı. Bloomberg HT’nin haberine göre, PwC Türkiye Perakende ve Tüketici Ürünleri Lideri Adnan Akan ve Perakende ve Tüketici Ürünleri Sektörü, Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Lideri Yiğit Arslan’ın katılımıyla açıklanan raporda, “Enflasyon ve fiyat artışıyla alım gücü olumsuz etkilendi. Özellikle alt gelir grubu olumsuz etkilendi. Lüks segmentte sorun yaşanmazken gıda, giyim elektronikte azalma izlendi. Ekonomik açıdan umutsuzluk seviyesi artmış tüketiciler için fiyat avantajı sağlamak yakın vadede daha da önem kazanacak.” denildi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 212

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.