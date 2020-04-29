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29 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Tüketicinin önceliği değişti

29 Nisan 2020, Çarşamba 18:42
Online araştırma şirketi DORinsight tarafından yapılan araştırmada katılımcıların yüzde 88’i koronavirüs krizi dolayısıyla satın alma önceliklerinin değiştiğini belirtti.

Hitay Holding bünyesinde bulunan online araştırma şirketi DORinsight tarafından yapılan “Salgından sonra değişen tüketici davranışları” araştırması, koronavirüs krizinin Türk halkının satın alma önceliklerini nasıl etkilediğine dair çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. 5.007 kişinin katıldığı araştırmada, katılımcıların yüzde 26’sı koronavirüs salgınının 6 aydan daha fazla bir süre içerisinde bitmesini öngördü.

Yüzde 60’ı hijyene dikkat ediyor

Yapılan araştırmada katılımcıların yüzde 88’i koronavirüs krizi sebebiyle satın alma önceliklerinin değiştiğini belirtti. Kadın katılımcılarda bu oran yüzde 92, erkek katılımcılarda ise yüzde 84 oldu. Katılımcıların yüzde 60’ı salgın sebebiyle aylık harcamalarının arttığını söyledi. Bu dönemde ihtiyaçlarını karşılarken katılımcıların yüzde 60’ı en çok hijyene dikkat ediyor. Yüzde 15’i fiyat’a, yüzde 12’si ulaşılabilirliğe, yüzde 9’u kaliteye, yüzde 4’ü de hıza önem veriyor.

Planlar rafa kalktı 

Araştırma, bu dönemde sosyal medya kullanımının da arttığını gösterdi. Katılımcıların yüzde 86’sı salgın günlerinde sosyal medya kullanımının arttığını belirtirken, yüzde 35’i sosyal medyada 2-3 saat vakit geçirdiğini, yüzde 24’ü 4-5 saat, yüzde 23’ü 5 saatten fazla, yüzde 14’ü yarım saat-1 saat arası, yüzde 4’ü ise yarım saatten az kullandığını belirtti. Araştırmada, katılımcıların yüzde 88’i koronavirüs salgını sebebiyle satın alma önceliklerinin değiştiğini belirtirken, yüzde 72’si tatil, gayrimenkul ve araba gibi büyük bir satın alma yapmayacağını bildirdi. Katılımcıların yüzde 63’ü yazın tatile çıkmayı düşünmediğini, yüzde 78’i ise salgının yaz tatili planlarını değiştirdiğini dile getirdi.

İstanbul – Yeni Asya 

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