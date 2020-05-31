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31 MAYIS 2020 PAZAR - YIL: 51

Tüketimle büyüme çare değil

31 Mayıs 2020, Pazar
Prof. Dr. Refet Gürkaynak, büyüme verileriyle ilgili, büyümenin özel tüketim ve kamu harcamalarıyla gerçekleştiğini Türkiye ekonomisinin dış kaynak ihtiyacı olduğunu söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Türkiye ekonomisi birinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine yüzde 4,5 büyüdü.

Türkiye’de koronavirüs etkileri ve tedbirleri mart ayının ortasından sonra görüldüğü için krizin ekonomiye olan etkileri birinci çeyrek büyüme rakamlarına tesir etmedi. Ekonomistler Türkiye ekonomisinin bu yıl %0,75 daralmasını bekliyor. Bilkent Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Refet Gürkaynak, açıklanan büyüme verileriyle ilgili olarak Twitter’dan yaptığı değerlendirmede gelen bu büyüme rakamının 2018 kur krizinden sonra rahat bir nefes aldırması dolayısıyla önemli olduğunu, ancak krizin henüz sona ermediğini söyledi.

KAMU BÜYÜTÜYOR

Prof. Dr. Refet Gürkaynak, şöyle devam etti: “2019’un son çeyreği ve 2020’nin ilk çeyreğindeki hızlı büyümeye rağmen özel sektör yatırımlarının negatif olduğunu, işsizliğin de düşmediğini görüyoruz. Büyümeyi kamu harcamaları ve özel tüketim sürüklüyor. Bu harcamaları karşılayacak kaynağı da oluşturmuyoruz, dış açık yine hızla artıyor. Zaten iler tutar tarafı olmayan yeni ekonomi programının en tutarsız yanlarından biri büyümenin artıp cari açığın düşeceğini öngörmesiydi.” Büyümenin özel tüketim ve kamu harcamalarıyla gerçekleştiğini belirten Gürkaynak, Türkiye ekonomisinin dış kaynak ihtiyacına dikkati çekti.

Yatırımda azalma var

Diğer yandan ekonomi yazarları yatırımda yaşanan daralmaya dikkati çekti. Ekonomist Mahfi Eğilmez, bloguna yazdığı makalede bu konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Harcamalar açısından baktığımızda GSYH içinde en büyük paya sahip iki kalem olan yerleşik hane halkının tüketimi ve devletin nihai tüketim harcamaları kalemlerindeki yüksek büyüme oranları dikkati çekiyor. Buna karşılık iki önemli kalem; gayrı safi sabit sermaye oluşumu (yatırım harcamaları) ve ihracat geçen yılın ilk çeyreğine göre küçülmüş bulunuyor. Demek ki Türkiye, ilk çeyrekte yatırım ve ihracat açısından küçülürken tüketim harcamalarını artırmak yoluyla büyümüştür. Bir başka ifadeyle ilk çeyrek büyümesi tümüyle tüketim bazlı olmuş, yatırım yapılmamış, ihracat geriye düşmüştür.”

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