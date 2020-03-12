Tüketimle büyüme işsizliğe çare olamaz

Ekonominin yüzde 6 büyüdüğü 2019’un son çeyreğinde işsizlik artmaya devam etti. Uzmanlara göre, tüketim odaklı büyüme işsizliğe çare olmuyor.

Türkiye ekonomisinde işsizlik kâbusu devam ediyor. Üç çeyrek küçülmenin ardından, 2019’un üçüncü çeyreğinde yüzde 0,9, son çeyrekte ise yüzde 6 büyüyen ekonomi, işsizliğe ise çare olamıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Aralık 2019 dönemi iş gücü istatistiklerine göre, Kasım 2019’da yüzde 13,3 olan işsizlik oranı, Aralık’ta yüzde 13,7’ye çıktı. İşsiz sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre 92 bin kişi artarak 4 milyon 394 bin kişiye ulaştı.

Üretici sektörler hala toparlanamadı

Ekonomist Mustafa Sönmez’e göre, Aralık 2019 istihdam ve işsizlik verilerinin bir önceki ay olan Kasım ayına göre iyileşme göstermesi bekleniyordu. Ancak Sönmez, son çeyrekteki yüzde 6’lık büyümenin işsizliği teğet geçtiğine işaret ediyor. Sönmez, “Ekonominin 2019’un ikinci yarısı sonrasında toparlanması ve büyüme trendine girildiği iddialarına rağmen, işsizlikte bir iyileşme görülmedi” diyor. Son çeyrekte ekonominin büyümesine rağmen işsizliğin artamaya devam etmesini Türkiye’deki büyümenin üretim ve yatırım odaklı olmamasına bağlayan Mustafa Sönmez, “Reel sektörde, özellikle üretici sektörler olan sanayi ve inşaat alanlarında bir türlü toparlanma yaşanmaması nedeniyle kaybedilen istihdamın geri gelememesi gibi bir sorun var” değerlendirmesinde bulunuyor.

İşsiz kalma süresi de uzuyor

DW Türkçe’nin haberine göre, Genç İşsizler Platformu Sözcüsü Dr. M. Murat Kubilay, TÜİK ve İŞKUR verileri baz alındığında, Türkiye’de 15-34 yaş grubunda 2 milyon 609 bin gencin işsiz olduğunu söylüyor. TÜİK verilerine göre, 15-29 yaş grubunda ne eğitim alan ne de herhangi bir şekilde çalışan veya staj gören genç sayısı 5 milyon 171 bine ulaşmış durumda. İşsiz sayısındaki artışa ek olarak, işsiz kalma süresinin de giderek uzaması dikkat çekiyor. İŞKUR verilerine göre bir yıldan fazla süredir iş arayan 15-34 yaş arası genç sayısının son 1 yılda 162 binden 444 bine çıktığını belirten Murat Kubilay, şöyle konuşuyor: “Tüm bunları hesap ettiğimizde, Türkiye’de gençlerin yüzde 29,2’si hem ekonomik faaliyetlere katkı veremiyor hem de eğitim veya staj yoluyla kendini geliştiremiyor. Krizden önceki ekonomik sistem de işsizliği azaltmazken, kriz ile birlikte genç işsizlik iyice yukarıya çıktı.”