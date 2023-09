Tüm kazanımlar bir bir gitti

Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon, toplu sözleşmeyle işçi maaşlarına yapılan zamları kısa sürede yok ediyor.

Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, her 10 yılda bir ekonomik krizle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, sonuçta faturanın her zaman çalışanlara kesildiğini anlattı. Cumhuriyet’in haberine göre Kavlak “Nedeni olmadığımız koşulların mağduru olduk. Kazanımlarımız bir bir elimizden gitti. Alın terimizin karşılığını ancak bu kadar koruyabildik. Bizi bir ‘krizsavar’ gibi, ülke ekonomisinde kötü giden her şeyin merhemi sanıyorlar. Sıktıkça sıkıyorlar” eleştirisinde bulundu.