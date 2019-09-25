Tünelin ucundaki ışığı biz neden göremiyoruz?

Ekonomide yaşanan sorunlar ve gelen zamlar ile ilgili açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Tuba Vural Çokal “Türkiye’de dört kişiden biri yoksulluk yaşıyor. 10 kişiden 7’si ise kredi kartı borçlusu. Sürekli artan işsizlik oranı yüzde 13’e yükseldi. Üniversite mezunu işsizlik oranı yüzde 24,8 oldu...Tünelin sonunda göründüğü söylenen ışığı biz neden göremiyoruz” dedi.

Enflasyon sepetini oluşturan bütün ürünlere zam geldiğini ifade eden Çokal şunları söyledi: “Başta benzin, motorin, doğalgaz, çay, sigara olmak üzere 243 ürüne zam geldi. Ancak iktidara göre enflasyon yerinden kıpırdamadı. Ekonomide her şey yolunda. Yaptıkları zamları ise birkaç ay sonra hissetmeye başlayacağız...Bizim ekonomimiz dünyada yaşanan sadece olumsuz gelişmelerden mi etkileniyor. Düşüşler bizi ilgilendirmiyor mu?” ifadelerini kullandı. Ankara - Recep Gören

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