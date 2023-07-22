Turistlerin harcamalarında % 12 düşüş var

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ülkemizin turizm gelirini artırmak için öncelikle turizmi geniş bir alana yayarak her şey dahil sistemden vazgeçilmesi gerektiğini belirtti.

Yabancı turistlerin dolar bazında kişi başı ortalama harcamalarında azalma olduğunu söyleyen Palandöken, “Her ne kadar turist sayısı artsa da 2021 yılında bin 28 dolar harcama yapan bir turist, geçtiğimiz yıl 901 dolar harcama yaptı. Kişi başı harcamalardaki bu düşüşün en önemli sebebi, turistlerin otel gibi sabit bir noktaya bağlı kalması ve yeterince gezmemesidir. Burada turizm acentelerine büyük görev düşüyor. Turizmi tek bir alana indirgeyen ve turistleri otelden çıkarmayan her şey dahil sistemden vazgeçilmeliyiz. Böylelikle esnaf ve sanatkârlarımızın turizm gelirinden elde ettiği payı arttırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmalıyız” diye konuştu. Ankara - M.Yasin Aydın

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