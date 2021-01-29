Turizm geliri dördüncü çeyrekte yüzde 50 azaldı

TURİZM GELİRİ EKİM, KASIM VE ARALIK AYLARINDA BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 50,4 AZALARAK 3 MİLYAR 913 MİLYON 758 BİN DOLAR OLDU.

Turizm geliri Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan dördüncü çeyrekte, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 50,4 azalarak 3 milyar 913 milyon 758 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 75,4’ü yabancı ziyaretçilerden, yüzde 24,6’sı ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) yapılan açıklamaya göre, ziyaretçiler, seyahatlerini şahsî veya paket tur ile organize ediyorlar. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 3 milyar 335 milyon 869 bin dolarını şahsî harcamalar, 577 milyon 890 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Turizm geliri, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 65,1 azalarak 12 milyar 59 milyon 320 bin dolar oldu. Bu yılki gelirin 9 milyar 998 milyon 320 bin dolarını şahsî harcamalar, 2 milyar 60 milyon 999 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

İstanbul - anka