Turizmde batık krediler gizleniyor

SALGIN DÖNEMİNDE GELİR ELDE EDEMEYEN TURİZM İŞLETMELERİ BANKA KREDİLERİNİ ÖDEYEMEDİ. TAKİBE ALINAN (BATIK) BANKA KREDİLERİNİN TOPLAM KREDİ İÇİNDEKİ ORANININ AZALMASI İSE BUNLARIN GİZLENDİĞİNİ İFADE EDİYOR.

Koronavİrüs salgını ortamında birçok otel hiç açılmadı, açık olanlar düşük doluluklarla çalıştı. Bu durumda gelir elde edemeyen işletmeler banka kredi borçlarını da ödeyemedi. İlginç olan durum bankacılık literatüründe takibe alınan kredi olarak geçen, kamuoyunda ‘Batık’ olarak tanımlanan kredilerin toplam kredi içindeki oranı azalıyor görünüyor. Nitekim 2019 yılı Ekim ayında turizm sektörüne kullandırılan krediler içinde takipte olanların payı yüzde 9.41 iken bu yılın Ekim ayında yüzde 5.63 olarak görünüyor. turizmgazetesi.com’da yer alan habere göre, aynı dönemde bankaların turizme kullandırdığı krediler 2019 ekiminde 88 milyar, bunun içinde takipte olanlar 8.3 milyar iken 2020 Ekiminde kullandırılan kredi 133 milyara yükselmiş takipteki kredi ise 7.5 milyara gerilemiş. Buna göre işletmeler geçen yıla göre daha fazla kredi almış, vadesi gelen kredi borçlarını geçen yıldan bile daha yüksek oranda ödemiş.

Gerçek ne?

Haberde, bu işletmelerin borçlarını ödemesinden değil kısa adı BDDK olan Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu’nun düzenlemesinden kaynaklandığına dikkat çekilerek, “BDDK hükümetin aldığı kararlar çerçevesinde bankalara vadesi geldiği halde ödenmeyen krediler için Ekim ayına kadar işlem yapmayıp takibe almama talimatı vermişti. BDDK’nın daha sonra yıl sonuna kadar uzattığı süreyi yeniden uzatmak için çalıştığı öğrenildi. Bu durumda batık krediler gizlenerek düşük görünmeye devam edecek” deniliyor.