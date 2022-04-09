Turizmde borç batağı uyarısı

Pandeminin en çok etkilediği sektörlerin başında gelen turizmde, yaz sezonuna sayılı günler kala 2022 yılının geçtiğimiz iki yıla göre toparlanma yılı olması öngörülüyordu.

Fakat Rusya’nın Ukrayna’ya operasyonu ve turizmcilerin yaşadığı nakit sıkıntısı turizm sektörü için bu yılın da hayal kırıklığına neden olabileceğine işaret ediyor. Yaşanan gelişmelere bakıldığında 2022 için hedeflenen 45 milyon ziyaretçi ve 35 milyar dolar gelir neredeyse imkânsız görünüyor.

Gazete Duvar’ın haberine göre, Turizmcilere “destek” adı altında kredi kartı verildi. Turizmciler verilen kart nedeniyle hem şaşkın hem de borcuna borç eklemekten dolayı endişeli.