Turizmin boynu bükük

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen büyükşehirlerden turizm merkezleri Antalya ve Muğla’da meydan, sahil, cadde ve sokaklar sakin günler yaşıyor.

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya’nın caddelerinde sessizlik hakim. Polis ekiplerinin kavşaklarda tedbirler alarak kontroller yaptığı şehirde, kısıtlamadan istisna tutulan fırıncılar, sabahın erken saatlerinde çıkardıkları ekmekleri, araçlarda vatandaşların evlerine ulaştırdı. Vefa Sosyal Destek Grupları da kendilerine ulaşanların ihtiyaçlarını karşılamak için yine seferber oldu. Belediye ve polis ekipleri, sokak hayvanlarını da unutmadı. Kedi ve köpekler için mama, özel kaplarda su bırakıldı, kuşlara yem verildi. Şehirde çiftçiler, tarla ve seralarında bugün de üretime devam etti. AA

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