‘Türk bankalarının negatife gidişte katkısı büyük’

Fitch, küresel banka kredi notu görünümlerinin negatife doğru meyilli olduğunu açıkladı.

Açıklamada, son zamanlarda kredi notu düşürülen Türk bankalarının negatife doğru giden resimde katkısının ‘büyük’ olduğu belirtildi. Fitch, 12 Temmuz’da Türkiye’nin kredi notunu ‘BB’den ‘BB-’ye indirmiş, not görünümünü ise ‘negatif’ olarak teyit etmişti.19 Temmuz’da ise 12 özel banka ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ve Türk Eximbank’ın kredi notunun indirildiğini açıklamıştı.

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IMF, büyüme tahminlerini düşürdü

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin küresel büyüme tahminini düşürdü. IMF’nin Küresel Ekonomik Görünüm güncelleme raporunda, küresel ekonomik büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 3,3’ten yüzde 3,2’ye, 2020 için de yüzde 3,6’dan yüzde 3,5’e çekildiği belirtildi. Raporda, “Küresel büyüme düşük seyretmeye devam ediyor. Nisan ayındaki rapordan bu yana ABD, belli Çin ithalat kalemlerine yönelik gümrük vergilerini arttırdı. Çin de ABD’den ithal edilen bazı kalemlerin alt kümelerine yönelik vergileri artırarak buna karşılık verdi” değerlendirmesine yer verildi.