Türk-İş: Açlık sınırı 13 bin 334 lira

TÜRK-İŞ, eylül ayında 4 kişilik aile için açlık sınırını 13 bin 334 lira, yoksulluk sınırını 43 bin 433 lira olarak hesapladı.

TÜRK-İŞ’in, “Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması”nın Eylül 2023 araştırma sonuçlarına göre, , eylülde Ankara’da yaşayan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını ifade eden “açlık sınırı” 13 bin 334 lira oldu. Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen “yoksulluk sınırı” ise 43 bin 433 lira olarak hesaplandı. Bekar bir çalışanın “yaşama maliyeti” aylık 17 bin 336 lira olarak belirlenirken, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 9,31 arttı. Bursa - M. Yasin Aydın

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