"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 ARALIK 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Türk-İş: Yoksulluk sınırı 26 bin 400 lirayı geçti

31 Aralık 2022, Cumartesi 09:00
Türk-İş’in araştırmasında açlık sınırı 7 bin 786 TL’den 8 bin 130 TL’ye yükseldi. Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı olan yoksulluk sınırı ise 25 bin 364 TL’den 26 bin 483 TL’ye çıktı. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 10 bin 612 TL’ye yükseldi.

Açıklamada, “Vatandaş, geçen aya göre -%138 olan ve baz etkisi ile 39 puan azalan yıllık gıda enflasyonuna değil- cebinden çıkan ek harcamaya bakmaktadır. Çünkü artık pahalılık ve zamlar gündelik hayatın bir parçası haline gelmiştir. Dört kişilik ailenin sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı Aralık ayı itibariyle 8.130 TL olmuştur. Başka bir ifadeyle, günde 136 TL gıda harcama yapması gereken dört kişilik aile 12 ay sonra 271 TL yapmak durumunda kalmaktadır. Haneye giren toplam geliri bu seviyede artmayan haneler ya harcamaları kısmak ya da zorunlu harcamalarını karşılamak için borçlanmak durumunda kalmaktadır” denildi.

Süt, yoğurt, peynir grubunda fiyatlar yine arttı

Açıklamada, süt, yoğurt, peynir fiyatlarının yine yükseldiği belirtildi ve bu grupta en yüksek aylık artışın yüzde 7 ile yoğurtta olduğu belirtildi. Et, tavuk, balık, yumurta, kuru baklagiller, yağlı tohum ürünlerinin bulunduğu grupta; ortalama dana eti fiyatı yüzde 20, kuzu fiyatı yüzde 10 arttı. Beyaz etlerden tavuk ve balıkta artış da yüzde 10 oldu.Bakliyatlardan kuru fasulyenin fiyatı yüzde 5 artış gösterirken kırmızı mercimeğin fiyatı yüzde 10 azaldı, yeşil mercimeğin fiyatı değişmedi. Yumurta fiyatı hafif bir artış gösterdi. Peynir ve yoğurt fiyatları son 1 yılda yüzde 100’den fazla arttı.

Okunma Sayısı: 200
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Denizleri kirlettik

    İzmir'deki vinç kazasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

    İktidarı sandık korkusu sardı

    Bugün son gün: Ev hayvanlarının kimliklendirme ve kayıt işlemlerine dikkat!

    İzmir'deki vinç kazasında 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı

    Türk-İş: Yoksulluk sınırı 26 bin 400 lirayı geçti

    Altına hücum

    EYT'lilere önemli uyarılar: 'Fırsatçılara dikkat!' - 'Resmi Gazetede Yayınlanacak Açıklamayı Bekleyin!'

    ABD'de 1 kişi, 20 kişinin donmaktan kurtarılmasına vesile oldu

    Aydın'da bir restorandaki 7 kişinin öldüğü patlamayla ilgili 10 kişi gözaltına alına alındı

    Biden’dan “iki devletli çözüm” uyarısı

    İzmir'deki vinç kazasında 4 kişi öldü, 2 kişi kayıp

    Dört yılda 3,8 milyar lira tasarruf

    453 bin 850 e-Duruşma yapıldı

    ABD - Indiana'da TikTok, resmi hizmette kullanılan cihazlarda yasaklandı

    AB'de Çin'den gelenlere test zorunluluğu kararı çıkmadı

    Filipinler'de ölü sayısı 44'e yükseldi

    ABD'de uçuş iptalleri kaosu devam ediyor

    2022 yılında 48 bini aşkın fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi!

    Meloni, 24 Şubat'tan önce Ukrayna'ya gidecek

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    2022’ye damga vuran siyasî ittifak: 6’lı Masa
    Ali FERŞADOĞLU

    Yılbaşını nasıl kutlayacağız?
    Ahmet BATTAL

    Altılı Masa ve Demokrat Parti
    Faruk ÇAKIR

    Kudüs’deki zulme kim seyirci?
    Risale-i Nur'dan

    Onun marifeti olmazsa ömür heva olur
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    H. Muharrem OKUR

    Evlerimizi birer Medrese-i Nuriye’ye çevirelim
    Ahmet DEMİRDÖĞMEZ

    Emanet
    Mehmet ÇETİN

    Kalbe mal olmayan bahisler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.