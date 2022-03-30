Türkiye Avrupa’yı 3’e katladı

Avrupa’da enerji fiyatlarına ilişkin son veriler akaryakıt, elektrik ve doğal gazda en çok artışın Türkiye’de olduğunu ortaya koyuyor.

Şubat 2020 itibariyle Türkiye’deki yıllık artış oranı Avrupa Birliği’ndeki (AB) ortalama oranın 3 katını aştı. Euronews’in haberine göre elektrik, doğal gaz ve akaryakıt fiyatlarındaki değişimi gösteren yıllık enerji enflasyonu Şubat 2022’de Türkiye’de yüzde 97 olurken AB’de yüzde 29 oldu. Türkiye’deki enerji enflasyonu AB ortalamasının 3,3 katı. Haber Merkezi

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