Türkiye büyüse de gelir dağılımında eşitsizlik artıyor

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Süleyman Sönmez, “Dünyanın içinden geçtiği belki de en ‘çok katmanlı’ kriz ortamlarından birinin içindeyiz. Türkiye ekonomik olarak büyüse de büyümenin niteliği ve kalitesi, gelir dağılımında ciddi eşitsizlik yaratıyor, yoksullaştıran bir büyüme ortaya çıkarıyor” dedi.

Sadece Türkiye tarihinin değil dünyanın içinden geçtiği belki de en ‘çok katmanlı’ kriz ortamlarından birinden geçildiğini vurgulayan Sönmez, “Türkiye ekonomik olarak büyüse de büyümenin niteliği ve kalitesi, gelir dağılımında ciddi eşitsizlik meydana getiriyor, yoksullaştıran bir büyüme ortaya çıkarıyor. Rekabette sürdürülebilirliğin, güven ve istikrarın garantisi hukukun üstünlüğünün sağlanmasından geçiyor. İlerleme, gelişme ve iyileşme; uzlaşma ve barış ortamında olur. Barış ve uzlaşma dilinin hâkim olduğu siyasal ve toplumsal zemini yaratmak ise hepimizin görevi” ifadelerini de kullandı. İstanbul - anka

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