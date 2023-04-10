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10 NİSAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Türkiye'de 3 milyon 514 bin kişi işsiz

10 Nisan 2023, Pazartesi 11:21
Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 10 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 514 bin kişi olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Açıklamada, Hanehalkı İşgücü Araştırması şubat ayı anket uygulamasının, yaşanan deprem felaketi nedeniyle Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye'de yapılamadığı belirtildi.

Bu illerdeki örnek hane sayısının örneklem içindeki payının yüzde 7,8 olduğu kaydedildi. Şubat ayı bülteninde yer alan sonuçların anket uygulaması gerçekleştirilebilen iller üzerinden Türkiye bazında tahmin verecek şekilde ağırlıklandırma yapılarak hesaplandığı ifade edilerek, belirtilen illerde uygulama gerçekleştirilemediği için, depremin etkisinin göstergelere yansıtılamadığı, gelecek dönemde alan uygulamasına başlanabilmesiyle geçmiş dönemlere ait deprem etkisinin ölçülmesine yönelik çalışmaların yapılmasının planlandığı bildirildi.

Yayımlanan bültene göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, şubatta bir önceki aya göre 65 bin kişi artarak 3 milyon 514 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,2 puan artışla yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,7 puan azaldı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,7 puanlık azalışla yüzde 19,2 oldu.

Geçmiş döneme ilişkin bazı verilerde de revizyona gidildi.

TÜİK verilerine göre, 2021-2023 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

2021 2022 2023

Ocak 12,5 11,3 9,8

Şubat 13,2 10,7 10,0

Mart 12,9 11,2

Nisan 13,4 11,0

Mayıs 13,2 10,8

Haziran 11,0 10,4

Temmuz 11,6 10,2

Ağustos 11,9 9,7

Eylül 11,2 10,0

Ekim 11,0 10,1

Kasım 11,1 10,1

Aralık 11,0 10,3

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı şubatta bir önceki aya göre 361 bin kişi azalarak 31 milyon 460 bine geriledi. İstihdam oranı da 0,6 puanlık azalışla yüzde 48,2 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65 iken kadınlarda yüzde 31,8 olarak hesaplandı.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya oranla 295 bin kişi azalarak 34 milyon 975 bin kişiye düştü. İş gücüne katılma oranı ise 0,5 puan azaldı ve yüzde 53,6 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,2, kadınlarda ise yüzde 36,4 olarak belirlendi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi şubatta aylık bazda 0,1 saat azalışla 44,7 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı şubatta aylık bazda 1,5 puanlık artışla 23,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,9 olarak tahmin edildi.

AA

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