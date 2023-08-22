Türkiye’de 33 ultra zengin var

İsviçreli yatırım bankası Credit Suisse’in (CS) Küresel Servet Raporu’na göre, 2022 yılında net özel servet 11.3 trilyon dolar geriledi.

Servetin yüzde 40’ı yüzde 1’in elinde Uzmanlar bu gerilemeye, çoğu paranın dolar karşısında değer kaybetmesinin neden olduğunu belirtiyorlar. Raporda ülkelere göre ultra zenginler sıralaması da yer alıyor. Rusya’nın 294, Hindistan’ın 229 ve Yunanistan’ın 1, Suudi Arabistan’ın 3 kişiyle temsil edildiği listede Türkiye 33 ultra zenginle yer alıyor. Birgün yazarı Hayri Kozanoğlu, Küresel Servet Raporu’nu değerlendirdiği yazısında, başta emlak gelmek üzere, finansal olmayan varlıkların güçlü kalmaya devam ettiğini, 2022’de borsaların düşüşü ve faiz artışlarının tahvil fiyatlarını aşağı çekmesi nedeniyle finansal varlıkların değer yitirdiğini belirtti. Haber Merkezi

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