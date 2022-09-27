"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Türkiye’de büyüme hız kesecek, enflasyon yüksek kalacak

27 Eylül 2022, Salı 20:14
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) raporuna göre enflasyondaki yüksek seyir 2023’te de devam edecek.

 

OECD raporunda, 2023 için haziranda yüzde 2,8 olarak tahmin edilen küresel ekonomik büyüme tahmini yüzde 2,2’ye düşürüldü. Dünya genelinde 2022 için en büyük gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) artışı Suudi Arabistan için yüzde 9,9, Hindistan için yüzde 6,9 ve Türkiye için 5,4’le öngörüldü. 2023 tahminlerindeyse yüzde 6’yla Suudi Arabistan, yüzde 5,7’yle Hindistan ve yüzde 4,8’le Endonezya başı çekiyor. 2023’te Türkiye’nin GSYİH’sındaki artışın yüzde 3’e gerileyeceği kaydedildi. Dünyanın en gelişmiş ve gelişmekte olan büyük ekonomilerinden oluşan G20’de Türkiye, Endonezya ve Britanya dışında büyüme öngörülmüyor. Britanya için yüzde 0’a yakın bir büyüme öngörüldü.

Enflasyondaki yüksek seyrin sürmesi bekleniyor

OECD raporunda enflasyonun, 2023’te hız kesse de yüksek seviyelerde seyretmeye devam edeceği tahminine yer veriliyor. Sıkı para politikalarına ilk başvuran ABD’de enflasyon hedeflerine avro bölgesi ve Britanya’dan daha çabuk ulaşılması bekleniyor. Türkiye ve Arjantin’de çok yüksek seviyelerdeki enflasyonunsa 2022’ye göre hız kesmesine rağmen 2023’te de devam etmesi öngörülüyor.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 312
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bilim, “Allah var” diyor

    NATO'dan müttefiklerine çağrı: Silah stoklarını hızla doldurun

    Fransa'da 'grev' paniği

    Ardahan'daki depremde 1 kişi yaralandı

    Türkiye’de büyüme hız kesecek, enflasyon yüksek kalacak

    Bu duyarsızlık kabul edilemez

    AKP’nin çekirdek seçmeni eriyor

    Gelir uçurumunda başı çekiyoruz

    Çözüm değil, makyaj

    6’lı masa kazanacak

    Denizli kitap fuarına hazır

    Haiti bir insanî facia yaşıyor

    Mısırlı Alim Karadavi, dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Devlet hastanelerinde randevu krizi

    Şehit Polis Sedat Gezer dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    'EYT çalışmamız son aşamasında, tamamladık diyebilirim'

    'Grip aşılarının dağıtımına başlandı'

    Polisevine saldıran teröristin kimliği belirlendi

    Kainat Kitabı'nda bir ilk daha gerçekleşti

    Mescid-i Aksa'ya baskınlar devam ediyor!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    6’lı masa 2. tura hazırlanırken
    Mehmet KOVANCI

    Şiirlerle Bediüzzaman
    M. Latif SALİHOĞLU

    Eyüp Sultan Tepesi düşünceleri
    Ahmet BATTAL

    Seçim güvenliği ve Demokratların itici gücü
    Risale-i Nur'dan

    Her zîhayat bir makine; ustasını alkışlar
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    Nereye sevk ediliyorum?
    Mehmet ERBAŞ

    Cehennemden kurtulmak
    Ali FERŞADOĞLU

    AB, “millî kimlik ve inançları kabul eder”
    Süleyman KÖSMENE

    İnsan ile hayvanın farkı nerededir?
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Tesettürü tefekkür

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.