Türkiye’de büyüme hız kesecek, enflasyon yüksek kalacak

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) raporuna göre enflasyondaki yüksek seyir 2023’te de devam edecek.

OECD raporunda, 2023 için haziranda yüzde 2,8 olarak tahmin edilen küresel ekonomik büyüme tahmini yüzde 2,2’ye düşürüldü. Dünya genelinde 2022 için en büyük gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) artışı Suudi Arabistan için yüzde 9,9, Hindistan için yüzde 6,9 ve Türkiye için 5,4’le öngörüldü. 2023 tahminlerindeyse yüzde 6’yla Suudi Arabistan, yüzde 5,7’yle Hindistan ve yüzde 4,8’le Endonezya başı çekiyor. 2023’te Türkiye’nin GSYİH’sındaki artışın yüzde 3’e gerileyeceği kaydedildi. Dünyanın en gelişmiş ve gelişmekte olan büyük ekonomilerinden oluşan G20’de Türkiye, Endonezya ve Britanya dışında büyüme öngörülmüyor. Britanya için yüzde 0’a yakın bir büyüme öngörüldü.

Enflasyondaki yüksek seyrin sürmesi bekleniyor

OECD raporunda enflasyonun, 2023’te hız kesse de yüksek seviyelerde seyretmeye devam edeceği tahminine yer veriliyor. Sıkı para politikalarına ilk başvuran ABD’de enflasyon hedeflerine avro bölgesi ve Britanya’dan daha çabuk ulaşılması bekleniyor. Türkiye ve Arjantin’de çok yüksek seviyelerdeki enflasyonunsa 2022’ye göre hız kesmesine rağmen 2023’te de devam etmesi öngörülüyor.

Haber Merkezi