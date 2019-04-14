Türkiye’deki büyümemizi sürdüreceğiz

Michelin Grubu çatısı altında Türkiye’nin 46 ilinde 140’dan fazla servis noktasıyla profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, “Euromaster Ulusal Franchise Toplantısı” kapsamında çalışanları, bayileri ve tedarikçileriyle bir araya geldi.

Geçen yıl hayata geçirilen çalışmaların ayrıntılarına yer verilen toplantıda, bu yıla ilişkin hedef ve stratejiler paylaşıldı. “Gelişime Devam” sloganıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Euromaster Türkiye Genel Müdürü Jean Marc Penalba, “Türkiye potansiyeline her zaman güvendiğimiz bir ülke oldu. Bize güvenen franchiseelerimizden, iştiraki olduğumuz Michelin Grubu’ndan, iş ortaklarımızdan ve müşterilerimizden aldığımız güçle; perakende ve filo müşterilerimiz tarafında öncelikli olarak tercih edilen servis ağı olmayı hedefliyoruz. Tüm bunlarla birlikte Türkiye’deki büyümemizi sürdürmeyi ve servis noktası sayımızı beş yıl içinde 200’e çıkartmayı hedefliyoruz” dedi.

Servİs noktası 200’e çıkacak

2017 ve 2018 yıllarında toplamda 50 yeni servis noktasının açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Penalba, “Türkiye potansiyeline her zaman güvendiğimiz bir ülke oldu. Bize güvenen franchiseelerimizden, iştiraki olduğumuz Michelin Grubu’ndan, iş ortaklarımızdan ve müşterilerimizden aldığımız güçle; perakende ve filo müşterilerimiz tarafında öncelikli olarak tercih edilen servis ağı olmayı hedefliyoruz. Bütün bunlarla birlikte Türkiye’deki büyümemizi sürdürmeyi ve servis noktası sayımızı beş yıl içinde 200’e çıkarmayı hedef- liyoruz” açıklamasını yaptı.