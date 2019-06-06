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6 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Türkiye’deki kriz Avrupa’yı da etkiledi

06 Haziran 2019, Perşembe 21:00
Dünya Bankası'nın son raporunda Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz ve resesyonun Avrupa ülkelerini de olumsuz yönde etkilediği kaydedildi.

Dünya Bankası yayınladığı son raporda, bu yıl için küresel ekonomik büyüme beklentilerini düşürdü. Rapora göre, gelişmiş ülkeler arasında en büyük yavaşlama Avrupa ülkelerinde görüldü. Küresel Ekonomik Beklentiler raporunda, Avrupa’nın azalan yatırım ve ihracat dolayısıyla 2020 ile 2021 yıllarında en büyük yavaşlamayı yaşayacağı bu yıllarda bu ülkelerdeki büyüme hızının 1,4 oranında olacağı kaydedildi.

Dünya Bankası’nın son raporunda Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz ve resesyonun Avrupa ülkelerini de olumsuz yönde etkilediği kaydedildi.

Raporda, Türkiye’nin ‘Gayrisafi Yurtiçi Hasılası ‘ (GSYİH) ile ilgili tahminlerde bulunuldu. Buna göre, Türkiye’de GSYİH’in 2019 yılında yüzde 1 oranında azalacağı ancak 2020 yılında yüzde 3, 2021 yılında yüzde 4 artacağı öngörüldü. Avrupa ülkeleriyle yakın ekonomik bağları olan gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye’nin çeşitli iç zorluklar ve finansal gerilimle karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Türkiye’nin 2018 yılında yüzde 2,6 oranında büyüdüğü belirtildi. Türkiye’deki ekonomik durgunluğa, yüksek cari açık, yatırımların azalması ve özel tüketimde yaşanan keskin düşüşlerin sebep olduğu belirtildi.

Orta Asya ve Avrupa’daki büyümeyi etkileyebilir

Küresel olaraksa Arjantin, Brezilya, Mısır, Gabon, Ürdün, Lübnan, Meksika, Nijerya, Güney Afrika, Sri Lanka, Tunus ve Türkiye’de 2018 yılından itibaren ekonomik durgunluk yaşandığı belirtildi. Gelişmekte olan ülkeler arasında Arjantin ve Türkiye’nin kur düşüşünden en fazla etkilenen ülkeler olduğu kaydedildi. Kur düşüşünün sebepleri de ekonomiyle ilgili kaygılar, para politikaları ve borçlanma olarak sıralandı.

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Büyüme için şeffaflık ve reformlar şart

Dünya Bankası Başkanı David Malpass yayınlanan 182 sayfalık son raporla ilgili yaptığı açıklamada, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerine yönelik bir çok risk faktörü bulunduğunu kaydetti. Malpass bu risklerin, ticari engeller, yavaşlayan yatırımlar ve ekonomik yavaşlamalar olduğunu belirterek, “Daha güçlü bir ekonomik büyüme, yoksulluğun azaltılması ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi şarttır. Ülkelerin çalışma ortamlarının iyileştirmesi ve yatırımları çekmek için önemli reformlar yapması gerekir. Ülkeler ekonomi yönetimlerinde şeffaflığı yüksek bir öncelik haline getirmelidir” dedi.

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