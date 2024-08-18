Türkiye enerji enflasyonuyla dünya lideri

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü’nün (OECD) Haziran 2024 ile ilgili verilerine göre Türkiye, yüzde 89.8’lik enerji enflasyonu ile listenin ilk sırasında yer alıyor.

Türkiye’nin ardından yüzde 18.3 ile Kolombiya geliyor. Cumhuriyet’in aktardığına göre üçüncü sırada ise yüzde 15.1 ile Belçika var. Bu oran Şili’de yüzde 10.7, Danimarka’da yüzde 10, Yeni Zelanda’da yüzde 9.2, Japonya’da yüzde 7.7, Meksika’da yüzde 6.3, İspanya’da yüzde 6.1, Avustralya’da yüzde 5.6, Fransa’da yüzde 4.6, Kore’de yüzde 2.5, Kanada’da yüzde 0.5. OECD ortalaması yüzde 2.3, Avrupa ortalaması yüzde 0.2. Almanya, ABD, İtalya ve İngiltere’de ise oranlar eksiye düşüyor. Haber Merkezi

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