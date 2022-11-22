Türkiye enerji yoksulu

Ocak ayında beklenen doğal gaz ve elektrik zammı, asgari ücretliler için enerji krizini beraberinde getirecek.

Çünkü asgari ücretin ortalama yüzde 40’ı ısınma ve aydınlatma faturasına gidecek. AB kriterlerine göre, Türkiye’de haneler enerji yoksulu. Artı Gerçek’in haberine göre, “Türkiye’de 100 liralık doğal gaz faturasının 80 lirasını devlet karşılıyor.” Bu sözler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e ait. Yalnızca Dönmez değil, zaman zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da doğal gaz konusunda devletin üstlendiği sübvansiyonu hatırlıyor. İktidarın söylemlerine karşın bizzat hükümet tarafından dar gelirli ailelere dönük kış aylarını kapsayan 800-1250 lira arasında değişen doğal gaz yardımı da başlatıldı. Daha önce Ankara’da Büyük Şehir Belediyesi de benzer bir uygulama yaparak, dar gelirli aileler için doğal gaz destek paketi ilan etmişti. Asgari ücretin yarısının elektrik ve doğal gaz gibi enerji kalemlerine gitmesinin literatürde bir karşılığı var: Enerji Yoksulluğu. Avrupa Birliği (AB) komisyonun tanımlamasına göre, bir hanedeki gelirin yüzde 25’ten yani dörtte birinden fazlası enerji giderlerini karşılamak için kullanılıyorsa, bu hane enerji yoksulu sayılıyor. AB içinde bu sayının 2021 verilerine göre 38 milyon kişi olduğu düşünülüyor. Türkiye özelinde duruma bakıldığında asgari ücretin yüzde 40’ı kış aylarında ısınma ve aydınlatma giderine ayrılabilir.