Türkiye iflas eden ülkeler kervanına katılabilir

Ekonomist Atilla Yeşilada, seçim önceki hükümetin vaatlerini değerlendirerek ekonomik öngörülerini paylaştı.

Sadece enflasyonunun değil cari açığın da arttığını belirten Yeşilada, “Türkiye de iflas eden ülkeler kervanına katılacak. Bütün bunlar eğer Sayın Erdoğan ve Nebati başımızda kalırsa bu kış başımıza gelecekler” dedi. Sözcü’ye konuşan Yeşilada, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarını şöyle değerlendirdi: “Türkiye’de döviz kuruyla enflasyon arasında bağlantı var, döviz kurunu baskılayınca enflasyon da yavaşlıyor. Bence en önemli sebebi; TÜİK hile yapıyor, bu kadar basit. Hile yaptığı da çok belli, bütün kadro değiştiriliyor, ikincisi artık teknik detaylarını veremiyor enflasyonun, çünkü verse başkaları sağlama yapacak, kontrol edecek o verileri ve doğru olmadığı görülecek.”

Haber Merkezi