Türkiye konut fiyatları artışında zirvede

Türkiye yüzde 189’luk oranla fiyatların en çok arttığı ülke oldu. Estonya yüzde 27,3 ile ikinci sırada yer aldı.

Konut fiyatları en çok artaun ülke, yüzde 189’la Türkiye oldu, ikinci sırada yüzde 27’yle Estonya var. Son bir yıllık fiyat artışına bakıldığında dünyada konutların en fazla değer kazandığı yer, yüzde 212.1 ile İstanbul oldu. Konut fiyatları İstanbul’da yüzde 212, Ankara’da 196, İzmir’de ise yüzde 185 arttı. Sözcü’nün haberine göre, luslararası emlak danışmanlık şirketi Knight Frank, 2022’nin üçüncü çeyreği itibariyle konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği ülkeleri açıkladı. Yüksek enflasyon ve liradaki değer kaybı, Türkiye’yi konut fiyat artışında zirveye taşıdı. Knight Frank’ın 56 ülke ve bölgeyi kapsayan araştırmasına göre, 2022’in Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, Türkiye yüzde 189’luk oranla konut fiyatlarının en çok arttığı ülke oldu. İkinci sıradaki Estonya’da söz konusu dönemde fiyatlar yüzde 27,3 artarken, üçüncü sıradaki Macaristan’da artış oranı yüzde 23,7 oldu. Haber Merkezi

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